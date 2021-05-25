Манижа на Евровидении устроила зажигательные танцы под песню Go_A: видео

Представительнице России понравилась песня SHUM. В Сеть попало видео, как Манижа танцевала во время выступления украинской группы на Евровидении

/ Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/manizha

Go_A с песней SHUM в Роттердаме покорили не только европейских зрителей. Трек украинской группы на "Евровидении" оценила и певица Манижа, которая представляла Россию на международном конкурсе.

В YouTube появилось видео, на котором видно, как Манижа танцует под песню Go_A во время шоу.

"Евровидение-2021" – лучшие моменты. Россия поддерживает Украину", – подписано видео.

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Напомним, фронтмен итальянской группы Måneskin назвал трек украинской группы одним из любимых на конкурсе в этом году,

Стоит отметить, что песня SHUM продолжает занимать лидирующие позиции в рейтингах самых популярных музыкальных сервисов.

Ранее мы подробнее рассказывали об успехе Go_A на "Евровидении".