Мамин гардероб: Дочь Анджелины Джоли Захара в платье актрисы с церемонии "Оскар-2014"

Анджелина Джоли и Зараха в платье Elie Saab / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли, которая снялась для обложки американского издания, появилась на красной дорожке премьеры нового фильма из киновселенной Marvel "Вечные". В Театре Долби голливудская актриса позировала перед фотографами вместе с детьми: 20-летним Мэддоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Вивьен и Ноксом.

Единственным из детей Джоли Питта, кто не присутствовал на мероприятии был 17-летний сын Пакс.

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Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

Наше внимание привлек наряд Захары, которая позаимствовала из гардероба своей звездной мамы кутюрное платье. 16-летняя дочь Анджелины и Бреда надела платье Elie Saab, в котором Джоли прибыла на церемонию "Оскар" в 2014 году.

Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

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Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

Сама Анджелина Джоли вчера позировала в платье Balmain.

Актриса отметила, что все луки детей на красной дорожке премьеры получились винтажными.

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У моих детей получились смешанные винтажные образы, включая мое старое платье с премии "Оскар". Мы сделали ставку на винтаж и обновили мои старые вещи,

— рассказала Джоли.

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом на красной дорожке церемонии "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

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