Мамин гардероб: Дочка Анджеліни Джолі Захара в сукні актриси з церемонії "Оскар-2014"

Анджеліна Джолі і Зараха в сукні Elie Saab / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі, яка знялася для обкладинки американського видання, з'явилася на червоній доріжці прем'єри нового фільму з кіновсесвіту Marvel "Вічні". У Театрі Долбі голлівудська актриса позувала перед фотографами разом з дітьми: 20-річним Меддоксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло і 13-річними близнюками Вів'єн і Ноксом.

Єдиним з дітей Джолі Пітта, хто не був присутній на заході був 17-річний син Пакс.

Реклама

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

Нашу увагу привернув наряд Захари, яка запозичила з гардеробу своєї зіркової мами кутюрну сукню. 16-річна дочка Анджеліни і Бреда одягла сукню Elie Saab, в якій Джолі прибула на церемонію "Оскар" в 2014 році.

Анджеліна Джолі на червоній доріжці церемонії "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

Реклама

Анджеліна Джолі на червоній доріжці церемонії "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

Сама Анджеліна Джолі вчора позувала в сукні Balmain.

Актриса зазначила, що всі луки дітей на червоній доріжці прем'єри вийшли вінтажними.

Реклама

У моїх дітей вийшли змішані вантажні образи, включаючи моє старе плаття з премії "Оскар". Ми зробили ставку на вінтаж та оновили мої старі речі,

- розповіла Джолі.

Анджеліна Джолі з Бредом Піттом на червоній доріжці церемонії "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

Читайте також: