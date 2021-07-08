Мама Королевой оголила ножки и нарвалась на критику: В другом ракурсе могло бы быть лучше

Новое фото мамы Наташи Королевой раскритиковали в Сети. Подписчики считают, что маме артистке не стоит делать такие публикации

Маму Наташи Королевой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Новое фото мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай вновь раскритиковали в Сети. У себя в Instagram, Людмила поделилась новым снимком с подругами. По мнению подписчиков, маме певицы стоит быть скромнее.

На опубликованном кадре она запечатлена с приятельницами, все дамы, как одна, показали свои ножки, подняв юбки и платья выше колен.

Ах, какие ножки! Горжусь подружками! Они в зрелом возрасте без комплексов! Дают пример молодежи, как быть всегда позитивными в наше трудное время! — подписала публикацию Порывай.

Фото мамы Наташи Королевой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/mama_luda_star

В комментариях мнение подписчиков по поводу фото разделилось. Одни засыпали комплиментами маму певицы, а другие посчитали, что не стоит публиковать такие снимки.

"Молодцы, такая жизнь! Такой позитив от вас! Спасибо!"

"Лучше бы были комплексы, особенно у мамы Люди"

"Молоды. Правильно – каблучки, ножки, позитивные. Так держать"

"Это не отсутствие комплексов, это полное отсутствие воспитания и чувства меры"

Напомним, недавно в Сети раскритиковали маму Наташи Королевой, которая забыла о дне рождения старшей дочери Ирины. Тогда о празднике дочери маме напомнила Наташа.

Стоит отметить, в Сети часто критикуют Людмилу Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы Людмилы Порывай, кому-то – образы для фотосессий. Наташа Королева и ее мама никак не реагируют на критику.

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