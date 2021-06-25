Маленькая пенсия и старый домик в Прибалтике: как живет отец Кристины Орбакайте

Миколас Орбакас получает небольшую пенсию, из-за чего ему приходится иногда подрабатывать на корпоративах в Москве. Сейчас артист с супругой проживает в Литве

Миколас Орбакас рассказал, как он сейчас живет / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Бывший супруг Аллы Пугачевой, отец Кристины Орбакайте, которая в этом году отметила свое 50-летие, Миколас Орбакас, рассказал о том, как он сейчас живет.

76-летний артист в последнее время редко появляется на публике. Миколас давно ушел на пенсию и большую часть времени сейчас проводит в небольшом доме в Литве, сообщает 7Дней.ru.

Первый супруг Аллы Пугачевой родом из Прибалтики, однако долгое время он жил в Москве. Лишь в зрелом возрасте он получил литовское гражданство. От родителей артисту достался скромный домик в литовском городе Паланга – туда Орбакас с супругой Мариной уезжает в начале весны.

Пенсия у Миколаса Орбакаса составляет 20 тысяч рублей, иногда артист подрабатывает на новогодних корпоративах. Миколас признался, что иногда ему помогает его дочь Кристина.

Миколас Орбакас и Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Траты у Орбакаса небольшие – на уход за домом и огородом в Литве. Карантин Миколас вместе с супругой проводит на его родине. Из-за COVID-19 в прошлом году артисту не удалось приехать в Россию, чтобы отметить свой юбилей – 75 лет. Это расстроило Орбакаса, ведь на праздник он планировал собрать родных и друзей.

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Алла Пугачева и Миколас Орбакас были женаты с 1969 по 1973 год. Спустя несколько лет Миколас женился на воздушной гимнастке, артистке цирка Марине. В 1985 году у них родился сын Фабиан.

Напомним, Алла Пугачева выступила с трогательной речью на юбилее Кристины Орбакайте.

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