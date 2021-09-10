Победители Евровидения Måneskin — герои новой рекламы Gucci (фото)

Музыканты также приняли участие в очень эротичном видео кампейна Gucci Aria, над которым работал креативный директор бренда Алессандро Микеле

/ Фото: Gucci

Победители на Евровидении 2021 группа Måneskin, которых обвинили в плагиате, стали героями новой рекламной кампании модного дома Gucci.

Артисты снялись в съемке, посвященной коллекции Aria, вышедшей в честь 100-летия бренда. Над снимками работали дует модных фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт.

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/ Фото: Gucci

В съемке вокалист Дамиано Давид, гитарист Томас Раджи, барабанщик Итан Торкио и басистка Виктория Де Анжелис позируют в винтажных интерьерах в вещах авторства креативного директора дома Алессандро Микеле.

Артисты позировали в костюмах с пайетками и перьями, кожаных штанах, полупрозрачных рубашках и других вещах из новой коллекции Gucci Aria.

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/ Фото: Gucci

Кроме Måneskin в рекламе Gucci снялись Кристен Макменами и другие модели.

/ Фото: Gucci

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/ Фото: Gucci

/ Фото: Gucci

Также Gucci выпустили ролик новой рекламной кампании, который вышел с ограничениями к просмотру. Очень эротичное видео с поцелуями и обнаженными моделями разрешено смотреть людям, достигших 18 лет.

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