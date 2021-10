Берем пример: макияж с двумя стрелками в стиле 60-х, как на показе Dior (фото)

Модели на показе Dior SS 2022 / Фото: Vogue

В Instagram-аккаунте модного дома Dior, посвященного косметической линии бренда, опубликовали снимки бьюти-образов с показа весна-лето 2022. Над макияжем моделей для шоу работал креативный директор бьюти-направления Dior Питер Филипс.

Филипс создал бьюти-образ в стиле 60-х годов, сделав макияж с двойными стрелками.

Я выделил глаза, придав им продолговатую форму при помощи графичных стрелок в дерзком духе с атмосферой шестидесятых,

– прокомментировал Питер Филипс.

Рассказываем, как повторить макияж Dior и какими средствами стоит воспользоваться.

Глаза

Нарисуйте стрелки вдоль внешних уголков верхнего и нижнего века с помощью лайнера Diorshow on stage liner 096 vinyl blck. Чтобы добавить эффект графичности используйте карандаш Diorshow khol 529 beige. Его нужно нанести между стрелками на внешние уголки глаз.

Далее, нанесите тени нюдовых оттенков из коллекции Diorshow mono couleur couture на веки.

Финальный штрих – подчеркнуть брови карандашом Diorshow kabuki brow styler.

Лайнер Diorshow on stage liner 096 vinyl blck (757 грн), карандаш для глаз Diorshow khol 529 beige (534 грн), тени для век Diorshow mono couleur couture (1238 грн), карандаш для бровей Diorshow kabuki brow styler (625 грн) / Фото: brocard.ua

Лицо

Перед нанесением тональной основы арт-директор Dior советует увлажнить кожу лица. Это можно сделать с помощью сыворотки Capture totale super potent serum и крема Capture totale firming and wrinkle-correcting creme.

Сыворотка Capture totale super potent serum (1959 грн), крем для лица Capture totale firming and wrinkle-correcting creme (3869 грн), праймер Dior backstage face and body primer , тональное средство Dior backstage face and body foundation, пудра для лица Dior backstage face and body powder-no-powder (1501 грн) / Фото: brocard.ua

Далее нанесите праймер Dior backstage face and body primer и тональное средство Dior backstage face and body foundation. Для закрепления макияжа стоит воспользоваться пудрой Dior backstage face and body powderno-powder.

Губы

Питер Филипс советует не переусердствовать и выбирать естественный цвет губ. В этом образе весь акцент делается на глаза, поэтому на губы достаточно нанести бальзам. Для показа визажист использовал увлажняющий бальзам rouge Dior satin balm 000 diornatural (1100 грн).

