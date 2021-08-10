7 модных способов носить платок на голове: учимся у Dior (фото)

Платок, праздник которого отмечается в декабре, – самая нескучная вещь, которая необходима в гардеробе осенью. Помимо его практичности – способности защищать от палящего солнца в жаркий день и закрывать шею от ветра в прохладный, этот универсальный аксессуар способен легко разнообразить повседневный образ, добавит яркости и станет настоящим украшением волос.
Выбирайте платки натуральных тканей, среди которых лен, шелк и хлопок. Среди цветовой гаммы не ограничивайте себя. Аксессуар можно сочетать с нарядом в один тон, либо же сдержанные образы дополнить принтованным вариантом.
Модный бренд Dior в лукбуке коллекции сезона осень-зима – 2021 представил 7 самых интересных способов, как можно носить платок на голове. Его можно завязать как косынку, стянув узлом на затылке, носить в стиле пиратов, вплести в волосы, создать богемный лук, завязав внахлест.
Одним из самых популярных способов носить платок остается а-ля Baboushka или повязать как обруч.
Не стоит забывать и о популярных трендах хиппи-стиля – платок можно завязать как тюрбан, либо вдохновиться образами работниц фабрик и завязав его узлами на макушке.
Смотрите видео о платке из драгоценного металла:
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