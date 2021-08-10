Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Зачем витамин C летом

Мода после 50

Готовим сезонный соус

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

7 модных способов носить платок на голове: учимся у Dior (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
10 августа, 18:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Один из самых универсальных аксессуаров в женском гардеробе, который стал популярен в последние несколько лет, остается одной из главных покупок осени
Лукбук коллекции платков Dior сезона осень-зима - 2021
Лукбук коллекции платков Dior сезона осень-зима - 2021 / Фото: dior.com

Платок, праздник которого отмечается в декабре, – самая нескучная вещь, которая необходима в гардеробе осенью. Помимо его практичности – способности защищать от палящего солнца в жаркий день и закрывать шею от ветра в прохладный, этот универсальный аксессуар способен легко разнообразить повседневный образ, добавит яркости и станет настоящим украшением волос.

Реклама

Выбирайте платки натуральных тканей, среди которых лен, шелк и хлопок. Среди цветовой гаммы не ограничивайте себя. Аксессуар можно сочетать с нарядом в один тон, либо же сдержанные образы дополнить принтованным вариантом.

Модный бренд Dior в лукбуке коллекции сезона осень-зима – 2021 представил 7 самых интересных способов, как можно носить платок на голове. Его можно завязать как косынку, стянув узлом на затылке, носить в стиле пиратов, вплести в волосы, создать богемный лук, завязав внахлест.

Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021
Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021 / Фото: dior.com

Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021
Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021 / Фото: dior.com

Реклама

Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021
Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021 / Фото: dior.com

Одним из самых популярных способов носить платок остается а-ля Baboushka или повязать как обруч.

Не стоит забывать и о популярных трендах хиппи-стиля – платок можно завязать как тюрбан, либо вдохновиться образами работниц фабрик и завязав его узлами на макушке.

Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021
Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021 / Фото: dior.com

Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021
Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021 / Фото: dior.com

Реклама

Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021
Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021 / Фото: dior.com

Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021
Лукбук осенне-зимней коллекции Dior 2021 / Фото: dior.com

Смотрите видео о платке из драгоценного металла:

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Обязательно носить солнцезащитные очки
Почему это важно?
Лайфхак дня
Собираем стильный лук на море
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Грета Тунберг на обложке Vogue
Посмотреть больше фото
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять