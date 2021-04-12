Макаронный тренд в Instagram: как приготовить пасту-гортензию

Похоже, что паста и все, что с ней связано, не будет стоять на месте еще очень много времени. Мы рассказывали о каскателли, которые бросили вызов спагетти, теперь узнаем о самых популярных в Instagram цветных макаронах. Выводов быстрых делать не стоит, это не просто разноцветные макароны, это что-то невероятное. Ведь их цвета и абсолютно непредсказуемая форма действительно впечатляют. Автор тренда – американка Линда Нихолсон. Узнаем подробней об этом и о том, как такие макароны можно приготовить дома.
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Детское хобби, которое переросло в макаронное искусство
Свои первые макароны Линда Нихолсон приготовила в 4 года. Ее страсть к макаронам взыграла с большей силой, когда девушка жила в Италии. И, после работы в нескольких ресторанах, Линда решила заниматься своим любимым делом дома и делиться результатами в соцсетях.
Сначала это были цветные макароны в форме горошка, пледов, звезд и т.д. Со временем это все обрело более сложные формы и сочетания цветов. Теперь их более Линда – главный инфлюэнсер по цветным макаронам. Убедитесь сами. И это всего лишь несколько работ Линды.
Чем красите, Линда?
Интересно, что несмотря на комментарии злопыхателей, Линда уверяет: свои макароны она "окрашивает" исключительно натуральными продуктами – куркумой, соком шпината и свеклу, чаем матчи и другими. Попробуем приготовить пасту-гортензию от замеса теста до соуса, который будет ее украшать.
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Паста-гортензия: рецепт
Ингредиенты для теста
- Мука грубого помола из твердых сортов пшеницы – 400 г
- Яйца куриные – 4 шт.
- Соль – по вкусу
- Натуральные красители (голубая матча, куркума, сок шпината, сок свеклы)
Для соуса
- Горошек зеленый свежий или мороженый – 50 г
- Сливки 20% – 20 мл
- Пармезан – 80 г
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Тимьян измельченный – щепотка
- Молотый черный перец, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Вырезать из теста круги диаметром 2-2,5 см.
- Сложить кружок пополам и сформировать при помощи зубочистки цветы.
- Шумовкой опустить в кипящую подсоленную воду, чтобы цветы не слипались. Варить 5-7 минут.
- Для соуса в сковороду с оливковым маслом высыпать зеленый горошек, налить сливки, на медленном огне довести до кипения.
- Добавить в соус с горошком натертый пармезан. Перемешивать, пока сыр не расплавится.
- Вынуть шумовкой пасту, залить соусом из сливок и пармезана.
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