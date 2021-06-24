Магнитные бури в июле 2021 года: в середине лета будет штормить

Мощный геомагнитный всплеск, судя по прогнозу, приходится на середину июля-2021, так что поберегите здоровье и без необходимости не задерживайтесь на солнце.

Когда ожидаются магнитные бури в июле / Фото: Pexels

В отличие от спокойного в геомагнитном смысле июня-2021, середина лета обещает несколько сложных дней. Магнитные бури разной степени нагрянут в самом начале, конце, а также середине июля.

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Когда магнитные бури потревожат землян в июле 2021 года, какая будет геомагнитная обстановка на июльские праздники, Ивана Купала, День семьи, День бухгалтера и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на июль в нашей статье.

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Зная прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно, и прогноз магнитных бурь может меняться.

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Прогноз магнитных бурь на июль 2021 года

Незначительные магнитные колебания в июле возможны: 9, 10, 21 числа.

Мощные магнитные бури ожидаются 4, 12, 13, 31 июля.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2021 года: благоприятные и опасные дни.