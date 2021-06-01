24 года и больше: у кого из политиков значительная разница в возрасте с их супругами

У кого из знаменитых политиков большая разница в возрасте с их женами / Фото: Getty Images, AFP, Сегодня
Браки с большой разницей в возрасте распространены не только среди звезд шоу-бизнеса (как, например, в паре Виктора Павлика и Екатерины Репяховой), но и среди политиков. Например, президент Франции Эммануэль Макрон женился на своей бывшей учительнице Брижит, которая старше его на 24 года. Вместе супруги уже 14 лет!
Но чаще всего супруги известных политиков моложе своих мужей, а не наоборот. Например, американский экс-президент Дональд Трамп – его нынешняя, третья супруга Мелания Трамп моложе политика на 24 года!
Дональд и Мелания Трамп / Фото: Getty Images
Хотя Трампу еще далеко до бывшего президента Бразилии – Мишела Темера. Тот в 63 женился на 20-летней фотомодели Марселе Тедески, которую встретил на местном конкурсе красоты.
Мишел Темер и Марсела Тедески / Фото: Getty Images
Но больше всего прославился молодыми избранницами скандальный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Его интерес к несовершеннолетним едва не довел политика до тюремного заключения.
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В 75 итальянец попросил руки у 28-летней модели Франчески Паскале – телеведущей и танцовщицы. Через девять лет они расстались. Итальянская пресса пишет, что горевал Берлускони недолго, ведь его новая избранница тоже моложе его – почти втрое!
Сильвио Берлускони / Фото: Flickr
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Ранее Life Сегодня рассказывали о парах из мира шоу-бизнеса и кино, в которых мужчина значительно старше своей избранницы. Среди них: Алек Болдуин и Хилари Томас, Джордж Клуни и Амаль Аламуддин, Ричард Гир и Алехандра Сильва, Харрисон Форд и Калиста Флокхарт и другие знаменитости.
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