24 года и больше: у кого из политиков значительная разница в возрасте с их супругами

Чаще всего знаменитые политики женятся на женщинах, которые значительно их моложе, однако есть и исключения

У кого из знаменитых политиков большая разница в возрасте с их женами / Фото: Getty Images, AFP, Сегодня

Браки с большой разницей в возрасте распространены не только среди звезд шоу-бизнеса (как, например, в паре Виктора Павлика и Екатерины Репяховой), но и среди политиков. Например, президент Франции Эммануэль Макрон женился на своей бывшей учительнице Брижит, которая старше его на 24 года. Вместе супруги уже 14 лет!

Видео: Сегодня

Но чаще всего супруги известных политиков моложе своих мужей, а не наоборот. Например, американский экс-президент Дональд Трамп – его нынешняя, третья супруга Мелания Трамп моложе политика на 24 года!

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Хотя Трампу еще далеко до бывшего президента Бразилии – Мишела Темера. Тот в 63 женился на 20-летней фотомодели Марселе Тедески, которую встретил на местном конкурсе красоты.

Мишел Темер и Марсела Тедески / Фото: Getty Images

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Но больше всего прославился молодыми избранницами скандальный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Его интерес к несовершеннолетним едва не довел политика до тюремного заключения.

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В 75 итальянец попросил руки у 28-летней модели Франчески Паскале – телеведущей и танцовщицы. Через девять лет они расстались. Итальянская пресса пишет, что горевал Берлускони недолго, ведь его новая избранница тоже моложе его – почти втрое!

Сильвио Берлускони / Фото: Flickr

Смотрите видеосюжет о том, как звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова тайно вышла замуж за 47-летнего российского фигуриста и тренера Илью Авербуха:

Ранее Life Сегодня рассказывали о парах из мира шоу-бизнеса и кино, в которых мужчина значительно старше своей избранницы. Среди них: Алек Болдуин и Хилари Томас, Джордж Клуни и Амаль Аламуддин, Ричард Гир и Алехандра Сильва, Харрисон Форд и Калиста Флокхарт и другие знаменитости.