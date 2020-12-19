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7 известных мужчин, женившихся на молодых

Сегодня, 09:10

Некоторых влюбленных разница в возрасте совершенно не пугает

Накануне стало известно, что 63-летний Дольф Лундгрен женился на ровеснице своей дочери – его избраннице Эмме Крокдал 24 года. Мы решили вспомнить, кто из знаменитых мужчин также выбрал себе в жены молодых. Далее в материале – ТОП-7 пар со значительной разнице в в возрасте.

1. Алек Болдуин и Хилари Томас

Алек и Хилария Болдуин
Алек и Хилария Болдуин
Фото: Getty Images

Разница в возрасте между Алеком Болдуином и его второй женой, бывшим инструктором по йоге Хиларией Болдуин, составляет почти 26 лет. Они поженились в 2012 году, когда ему было 54 года, а ей 28 лет.

2. Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Фото: AFP

Джордж Клуни встретил любовь своей жизни в 2013 году. Он так сильно влюбился в Амаль Аламуддин, что уже через год они поженились. На тот момент Джорджу было 53, а Амаль – 36. 17-летняя разница в возрасте, похоже, никогда не была для них проблемой.

3. Ричард Гир и Алехандра Силва

Ричард Гир и Алехандра Сильва
Ричард Гир и Алехандра Сильва
Фото: Getty Images

Актер Ричард Гир на 34 года старше своей жены. Они тайно поженились в апреле 2018 года, а в течение двух лет у них появилось двое детей.

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4. Венсан Кассель и Тина Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Фото: instagram.com/tinakunakey

Актер Венсан Кассель на 30 лет старше своей жены, модели Тины Кунаки. Пара поженилась в августе 2018 года, когда ему был 51 год, а ей – 21 год. Отметим, что они начали встречаться, когда Тине было 19 лет.

5. Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
Фото: Getty Images

Третья жена Харрисона Форда Калиста Флокхарт всего на три года старше его сына Бена. Разница в возрасте в 22 года не помешала легенде "Звездных войн" жениться в третий раз.

6. Шон Пенн и Лейла Джордж

Шон Пенн и Лейла Джордж
Шон Пенн и Лейла Джордж
Фото: Getty Images

О романе Шона Пенна и Лейлой Джордж мир узнал в 2016 году. В январе 2020 года, пара, у которой разница в возрасте почти 32 года, официально появилась вместе на красной ковровой дорожке мероприятия благотворительной организации CORE, а через шесть месяцев после этого они связали себя узами брака в июле.

7. Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
Фото: Getty Images

Со своей нынешней супругой Дженнифер Флавин актер познакомился на съемках пятой части "Рокки". К тому моменту Сталлоне уже был звездой, а Флавин – его поклонницей, которой едва исполнилоcь 19 лет. Сейчас они воспитывают троих дочерей и счастливы в браке.

Ранее мы писали, о известных женщинах, которые не стали дожидаться предложения и сделали его сами.

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