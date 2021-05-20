Узнайте свой любовный гороскоп на июнь 2021 года: Весы утонут в нежности, а Рак пострадает из-за своей напористости

Любовный гороскоп / Фото: Unsplash

Какой знак зодиака в начале станет самым счастливым в сфере личной жизни? Кто из представителей зодиакального круга наконец-то найдет свою половинку? А может быть, роковая встреча будет совершенно случайной? Кому придется познать разочарование в любви и верности? Узнайте в любовном гороскопе на июнь 2021 года.

А чтобы улучшить отношения и получить внимание со стороны любимого человека, не забывайте делать подарки – для этого совсем необязательно искать повод. Поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

В июне в личной жизни Овнам стоит ожидать перемен. Причем, нельзя сказать определенно – положительных или отрицательных. Не стоит усугублять ситуацию – отбросьте интриги и недосказанность. Сейчас не лучшие времена для отношений, здесь не будет проигравших и выигравших.

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Тельцы максимально реализуют свой потенциал в личных отношениях ближе к середине месяца – ваша внешность и манеры очаруют многих и поспособствуют развитию отношений. К концу июня важно спокойно реагировать на выпады вашего партнера – будут ситуации, провоцирующие и проверяющие вас на выдержку.

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецы, во второй половине июня будьте особо внимательны: во время путешествия ожидается судьбоносная встреча, вы можете познакомиться с очень важным для вас человеком. А ваше романтическое увлечение попутчиком или отдыхающим в соседнем номере человеком перерастет в серьезные отношения.

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Весь июнь подходит для улучшения уже существующих непростых отношений. Это лучшее время для перемирия. При этом оно окажется полезным не только для любящих друг друга сердец, но и между родственниками и членами семей. В конце месяца постарайтесь не обмануться в своих ожиданиях.

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

В июне у Львов возрастает потребность любить и быть любимыми. Вам вдруг захочется беззаботных свиданий и прогулок до утра. Если у вас уже есть пара, то привнесите эту идею в существующие взаимоотношения. В последние дни месяца опасно проявлять эгоизм, подумайте и о любимом человеке.

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Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

У Дев отношения со второй половинкой будут более определенны и конкретны – есть все шансы до чего-то договориться, построить общие планы и совместно их воплощать в жизнь. Но не забывайте показывать любимому человеку, что он дорог вам. Делайте знаковые подарки без повода и с подтекстом.

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Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

В этот период у Весов появится много возможностей улучшить отношения. Но будьте готовы к тому, что они будут менее романтичными, чем вам бы хотелось. Постарайтесь проводить больше свободного времени друг с другом. Помните, лишь совместные игры и безумные поступки сближают людей.

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионы в наступающем июне вряд ли будут способны на длительные и серьезные чувства. Это будет больше похоже на курортный роман – ярко, но ни к чему не обязывающе. Постарайтесь быть крайне деликатными в отношениях и высказываниях – минимум критики и максимум галантности.

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Взаимоотношения Стрельцов в июне вряд ли можно назвать глубокими и уж точно не романтичными. Вашу расчетливость и прагматичность тут же ощутит на себе партнер, так что не ждите хорошей отдачи – что посеете, то и пожнете. Лишь в конце июня вы ощутите некоторое потепление.

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

В начале лета Козерогов поджидают сплошные приятные эмоции – интересное общение, контакты, встречи. Это чудесный период для сладкого и радостного времяпрепровождения. Так что раскройтесь партнеру, не бойтесь показать, как он нужен вам. Не делать этого – одна из ошибок во взаимоотношениях.

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Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

В июне у Водолеев на первое место встанут вопросы семейного бюджета и совместных финансов. Вы можете многое прояснить, обсуждая денежную сторону ваших отношений. Главное – чтобы не доходило до конфликтов и разногласий. Так что не допускайте стычек между родителями и вашим партнером.

Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Первая половина июня у Рыб подходит для получения или дарения подарков. Радуйтесь сами и не забудьте о партнере. Вот только не стоит допрашивать свою половинку о чувствах к вам – вы рискуете услышать то, что вам может не понравиться. Также постарайтесь усмирить свою гордыню.

Ранее мы публиковали гороскоп от астролога на 2021 год для всех знаков зодиака.