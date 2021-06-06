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Лунный календарь на неделю 7-13 июня 2021 года

6 июня, 12:22

Ольга Козачок

Солнечное затмение и новолуние 10 июня по-разному влияет на людей

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на середину июня 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 7-13 июня 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 7-13 июня 2021 года

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – новолуние в 13:53. Солнечное затмение. День всепрощения и планирования новых дел.

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Луна находится в знаке Рак. Весы Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

Смотрите видео гороскоп 2021 год:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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