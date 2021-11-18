Лунное затмение и Бобровая Луна 19 ноября: что можно и нельзя делать

Бобровая Луна 19 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра утром, 19 ноября, в 10 часов 58 минут , наступит последнее осеннее полнолуние. Примечательно, что оно совпадет с другим интересным астрономическим явлением – частичным затмением Луны. Как правильно себя вести в этот период, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать, читайте в нашей статье.

Особенности ноябрьского полнолуния и лунного затмения

Традиционно ноябрьское полнолуние носит название Снежная или Бобровая Луна. Оно связано с историей индейцев и объясняется тем, что в этот период проводилась охота за бобрами, которые, накопив запасы на зиму, укрывались в своих норах. Также есть и другие наименования: Морозная Луна, Темная Луна, Туманная Луна, Сумасшедшая Луна, Луна Скорбей .

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Итак, второй коридор затмений 2021 года начинается с лунного затмения 19 ноября, которое пройдет под знаком зодиака Телец , цикл Сароса 126 (46-е затмение из 72-х). Примечательно, что это самое продолжительное частичное лунное затмение за последнее столетие – оно продлится почти 3,5 часов.

Затмение Луны в ноябре можно наблюдать в Северной и Южной Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии. А вот украинцы, увы, не увидят это явление .

Телец непосредственно повлияет на материальную сферу жизни : собственность, вещи, деньги. Этот знак зодиака действует на людей успокаивающе и умиротворенно. Появляется ощущение твердой почвы под ногами, уверенности в своих силах. В период действия Тельца люди становятся мирными, медлительными, несколько упрямыми и флегматичными.

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Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения , а также склонны к мистике, а потому могут совершать ошибки.

Как себя вести во время полнолуния 19 ноября

В полнолуние под знаком Тельца люди становятся более спокойными, но при этом заторможенными и неторопливыми – так что спешить некуда.

и неторопливыми – так что спешить некуда. У многих знаков зодиака в дни Тельца предстоит период выяснения финансовых вопросов .

. В этот период желательно расплатиться по старым долгам и повременить с новыми.

и повременить с новыми. В дни Тельца благоприятно заниматься обычной рутиной , домашними делами и решать сугубо житейские проблемы.

, домашними делами и решать сугубо житейские проблемы. Также хорошо посвятить время полнолуния заботам о себе и размышлениям о жизни.

Что нельзя делать во время полнолуния 19 ноября

В дни Тельца желательно не выполнять никаких важных дел , а отложить их на потом.

, а отложить их на потом. Из-за упрямства и замедленности реакции в работе можно допустить явные промашки и ошибки , которые впоследствии будет сложно исправить.

, которые впоследствии будет сложно исправить. Не стоит брать деньги в долг.

в долг. Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Смотрите видео о лунатизме :

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