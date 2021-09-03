Вера Брежнева, Наталья Могилевская и другие звезды: лучшие стритстайл-образы Ukrainian Fashion Week 2021

Украинские звезды в первый день открытия Ukrainian Fashion Week 2021 / Фото: vogue.ua
2 сентября в "Мыстецком Арсенале" стартовал Ukrainian Fashion Week в обновленном формате Nо Season Season.
Первый день открыл показ The Coat by Katya Silchenko, главной звездой шоу которого стала украинская топ-модель Алла Костромичева.
Стоит отметить, что последний показ Кати Сильченко в Киеве проходил почти два года назад. Именно ее шоу привлекло наибольшее внимание гостей, а также украинских селебрити.
В первый день поддержать дизайнеров пришли: Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Алена Шоптенко, Елизавета Юрушева, художница Влада Ралко и многие другие.
Гости тщательно готовились к старту нового модного сезона в столице, хотя и резкое похолодание немного помешало ярким светским выходам. Модницы и звезды предпочли утеплиться в шерстяные свитера, а основная цветовая гамма нарядов состояла из серых, черных и белых оттенков.
Смотрите лучшие стритстайл-образы первого дня Недели моды в Украине.
Статья подготовлена по материалам Vogue.ua.
Смотрите видео об осознанной моде:
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