Вера Брежнева, Наталья Могилевская и другие звезды: лучшие стритстайл-образы Ukrainian Fashion Week 2021

Украинские звезды в первый день открытия Ukrainian Fashion Week 2021 / Фото: vogue.ua

2 сентября в "Мыстецком Арсенале" стартовал Ukrainian Fashion Week в обновленном формате Nо Season Season.

Первый день открыл показ The Coat by Katya Silchenko, главной звездой шоу которого стала украинская топ-модель Алла Костромичева.

Стоит отметить, что последний показ Кати Сильченко в Киеве проходил почти два года назад. Именно ее шоу привлекло наибольшее внимание гостей, а также украинских селебрити.

В первый день поддержать дизайнеров пришли: Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Алена Шоптенко, Елизавета Юрушева, художница Влада Ралко и многие другие.

Гости тщательно готовились к старту нового модного сезона в столице, хотя и резкое похолодание немного помешало ярким светским выходам. Модницы и звезды предпочли утеплиться в шерстяные свитера, а основная цветовая гамма нарядов состояла из серых, черных и белых оттенков.

Смотрите лучшие стритстайл-образы первого дня Недели моды в Украине.

Вера Брежнева / Фото: vogue.ua

Алена Шоптенко / Фото: vogue.ua

Наталья Могилевская и Олег Рыжов / Фото: vogue.ua

Марися Горобец / Фото: vogue.ua

Ирина Данилевская / Фото: vogue.ua

Жан Грицфельдт / Фото: vogue.ua

Алла Костромичева с мужем / Фото: vogue.ua

Алексей Прищепа / Фото: vogue.ua

Полина Неня / Фото: vogue.ua

Елизавета Юрушвеа / Фото: vogue.ua

Олимпия Вайтмусташ / Фото: vogue.ua

Сеяр Куршутов и Катя Любчик / Фото: vogue.ua

Влада Ралко / Фото: vogue.ua

Статья подготовлена по материалам Vogue.ua.

Смотрите видео об осознанной моде:

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