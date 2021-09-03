Віра Брежнєва, Наталія Могилевська та інші зірки: кращі стритстайла-образи Ukrainian Fashion Week 2021

Українскі зірки на відкритті Ukrainian Fashion Week 2021 / Фото: vogue.ua

2 вересня в "Мистецькому Арсеналі" стартував Ukrainian Fashion Week в оновленому форматі Nо Season Season.

Перший день відкрив показ The Coat by Katya Silchenko, головною зіркою шоу якого стала українська топ-модель Алла Костромічова.

Варто відзначити, що останній показ Каті Сильченко в Києві проходив майже два роки тому. Саме її шоу привернуло найбільшу увагу гостей, а також українських селебріті.

У перший день підтримати дизайнерів прийшли: Віра Брежнєва, Наталія Могилевська, Олена Шоптенко, Єлизавета Юрушева, художниця Влада Ралко і багато інших.

Гості ретельно готувалися до старту нового модного сезону в столиці, хоча і різке похолодання трохи завадило яскравим світським виходам. Модниці і зірки воліли утеплитися в вовняні светри, а основна колірна гамма нарядів складалася з сірих, чорних і білих відтінків.

Дивіться кращі стритстайл-образи першого дня Тижня моди в Україні.

Віра Брєжнєва / Фото: vogue.ua

Олена Шоптенко / Фото: vogue.ua

Наталія Могилевська та Олег Рижов / Фото: vogue.ua

Марися Горобець / Фото: vogue.ua

Ірина Данилевська / Фото: vogue.ua

Жан Грицфельдт / Фото: vogue.ua

Алла Костромічова з чоловіком / Фото: vogue.ua

Олексій Прищепа / Фото: vogue.ua

Поліна Неня / Фото: vogue.ua

Єлизавета Юрушева / Фото: vogue.ua

Олімпія Вайтмусташ / Фото: vogue.ua

Сеяр Куршутов та Катя Любчик / Фото: vogue.ua

Влада Ралко / Фото: vogue.ua

Стаття підготовлена за матеріалами Vogue.ua .

Дивіться відео про усвідомлену моді :

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