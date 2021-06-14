"В моей жизни продюсеров больше не будет": Лобода сожалеет о решении Крапивиной уйти от нее

Светлана Лобода спустя неделю после скандала Нателлы Крапивиной с Филиппом Киркоровым решила прокомментировать ситуацию, но получилось у нее очень дипломатично

Светлана Лобода и Нателла Крапивина / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Светлана Лобода впервые нарушила молчание после критики Филиппа Киркорова в адрес ее команды, и заявления Нателлы Крапивиной, что она прекращает сотрудничество с певицей. У себя в Instagram артистка опубликовала пост.

Светлана Лобода отметила, что не одобряет скандальный комментарий ее экс-продюсера, из-за которого как раз все и началось.

"Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", – написала певица.

Светлана Лобода прокомментировала скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода поблагодарила своего экс-продюсера за 11 лет сотрудничества и добавила, что по прежнему считает Нателлу Крапивину членом своей семьи. Правда, не смотря на слова благодарности, Лобода и Крапивина отписались друг от друга в Instagram.

Певица отметила, что теперь у нее есть два концертных директора – один отвечает за частные мероприятия, другой – за сольные концерты и туры. А вот с продюсерами Светлана Лобода больше ничего не хочет иметь общего.



"В моей жизни продюсеров больше не будет", – написала она в конце поста.

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Светлана Лобода сожалеет о решении Нателлы Крапивиной уйти из проекта / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Отметим, именно на период сотрудничества с Крапивиной пришелся взлет карьеры Лободы.

Напомним, что Нателла Крапивина разгромила российский шоу-бизнес и дерзко прокомментировала фото Филиппа Киркорова на красной дорожке премии. На том снимке певец позировал с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом Давидом Манукяном. Нателла написала, что "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык" за такое. Как продюсер объяснила позже, она имела в виду нетерпимость не к геям, а к отсутствию таланта, намекая на Давида Манукяна.

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