Лобода в эксклюзивном наряде пришла на светский показ в Париже (видео)

Сейчас в Париже проходит Неделя высокой моды. Певица Светлана Лобода стала гостьей одного из самых топовых показов

Светлана Лобода появилась на светском показе в Париже / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая недавно в блестящем мини сыграла на барабанах перед многотысячной толпой, посетила показ ливанского дизайнера Zuhair Murad в Париже. Для светского выхода певица выбрала эксклюзивный наряд, который появится в продаже только в следующем году.

Артистка надела элегантный черный комбинезон с фигурным вырезом на груди и со шлейфом.

На показе от кутюр любимого Zuhair Murad, – подписала певица ролик.

Поклонники оценили дефиле, которое устроила певица. Пораженные красотой Лободы фанаты в комментариях оставили сотни комплиментов любимице

"Лучшая походка мира"

"Невероятное дефиле"

"Вы шикарная"

"Роскошная"

"Нереально красивая"

В InstaStories Светлана поделилась фото с дизайнером.

Напомним, недавно Светлана Лобода появилась в соблазнительном мерцающем платье на фестивале "Жара" в Москве.

Ранее Лобода оправдалась за плагиат на Бейонсе на премии МУЗ-ТВ. Ее номер, который поставил украинский режиссер Олег Боднарчук, в соцсетях сравнили с выступлением Бейонсе 2017 года на церемонии "Грэмми".

Певица написала, что это было свое видение популярной темы, а именно истории Марии Магдалины, которую ранее уже использовали другие звезды, в том числе и Бейонсе.

Почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон-2020" – смотрите сюжет:

Ранее Светлана Лобода прокомментировала прекращение сотрудничества с Нателлой Крапивиной.