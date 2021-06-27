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Лобода в блестящем мини сыграла на барабанах перед многотысячной толпой на Алых парусах (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июня, 16:43
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Более 40 тысяч людей собрались на празднике выпускников в Санкт-Петербурге в разгар пандемии. Для них выступила Светлана Лобода
Лобода на Алых парусах в Питере сыграла на барабанах
Лобода на Алых парусах в Питере сыграла на барабанах / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, а недавно засветила бюст на фестивале "Жара", стала участницей праздника выпускников в Санкт-Петербурге. Она выступила минувшим вечером на "Алых парусах", собравших на Дворцовой площади более 40 тысяч зрителей в разгар пандемии.

Но прежде чем увидеть это, посмотрите наш материал о путешествии на электрокаре по самым интересным и впечатляющим местам вокруг Киева.

Во время своего выступления Лобода сыграла партию на барабанах. Она сидела за установкой в коротком блестящем платье и на каблуках. Соответствующее видео звезда разместила в своем Instagram-профиле.

Стоит ли говорить, что играющую на барабанах Светлану Лободу зрители обожают. "Ваша игра на барабанах – любовная любовь", – пишут ей в комментариях. А кто-то все же больше интересуется эпидситуацией: "А как же пандемия?".

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Ранее Лобода оправдалась за плагиат на Бейонсе на премии "МУЗ-ТВ". Ее номер, который поставил украинский режиссер Олег Боднарчук, в соцсетях сравнили с выступлением Бейонсе 2017 года на церемонии "Грэмми".

Света написала, что это было свое видение популярной темы, а именно истории Марии Магдалины, которую ранее уже использовали другие звезды, в том числе и Бейонсе.

Почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон-2020" – смотрите сюжет:

Ранее Светлана Лобода призналась, что сожалеет о решении Нателлы Крапивиной уйти от нее.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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