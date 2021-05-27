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Лимонный курд – рецепт самого изысканного дополнения к десертам

27 мая, 15:57

Ирина Маслова

Помимо лимонов, нужно немного сахара, сливочного масла и яиц

Лимонный курд Фото: instagram.com/nats_kurmametova/

В качестве пропитки для бисквита или как начинка для профитролей, для прослойки чизкейков без выпечки и в песочных пирогах, да и просто намазывать на тосты – лимонный курд, читаем крем, универсальный в любых десертах. Сделать его максимально просто, но некоторые детали все-таки нужно учесть. Рецепт лимонного курда и все тонкости приготовления – ниже.

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Вроде бы заварной крем, да не тот

Разве что по консистенции лимонный курд очень походит на заварной крем. Но рецептура курда больше сосредоточена на содержание сока и цедры лимона, чем яиц и молока, как в заварном креме. Впервые это чудо приготовили в Британии, на сломе 19-20 веков. Тогда его намазывали на хлеб и булочки.

Особенности приготовления и хранения лимонного курда

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Что нужно для лимонного курда

Как приготовить лимонный курд

  1. Смешать вместе все ингредиенты и поставить на водяную баню. Взбивать венчиком и держать на бане, пока курд не станет однородной консистенции. Снять с огня.
  2. Пропустить через сито и выложить в стеклянный контейнер.
  3. Остудить до комнатной температуры и отправить в холодильник.

По материалам: Мasterclass.com

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