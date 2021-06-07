Лилия Ребрик осуществила свою детскую мечту: Эмоции переполняют

Популярная телеведущая призналась, что всегда любила высоту и мечтала полетать на вертолете

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале" Україна" Лилия Ребрик отметила день рождения почти месяц назад, но подарки получает до сих пор. Телеведущей подарили полет на двоих на вертолете. Оказывается, это была детская мечта Лилии. У себя в Instagram Ребрик поделилась яркими фото с незабываемого путешествия и поделилась эмоциями.

Рядом с телеведущей в этот важный для нее момент был ее супруг Андрей Дикий.

"Людина нібито не літає… А крила має!" "Вище неба!" И еще сотни или тысячи слов о полетах в небе! Но никакие стихи, никакие песни и истории не передадут тех эмоций, когда в небе ты! Еще бок о бок с любимым", – написала Лилия.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая призналась, что всегда любила высоту.

"Говорят, когда летаешь во сне – растешь. Кажется, вчера наконец выросла. Доросла! Теперь и на вертолете полетала ... Все, как я мечтала: улицы как на ладони, город как игрушечный, утопает в зелени, кажется еще мгновение и ты сам сможешь двигать пальцами машинки на дорогах так, как хочется тебе. Такие эмоции переполняют, такое ощущение любви внутри, уснуть не могла до поздней ночи, но, кажется, будто действительно выросли крылья!" – не скрывала своего восторга Лилия.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik Реклама

Лилия Ребрик с мужем и друзьями / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия поблагодарила друзей за такой подарок на день рождения.

Напомним, свой 40-летний юбилей популярная ведущая отметила в Турции. Поездка с семьей стала для Лилии Ребрик сюрпризом в канун дня рождения. Телеведущая рассказала о своем отдыхе.

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