Летняя ангина или тонзиллит – доктор Комаровский рассказал о разнице и методах лечения

В большинстве случаев боль в горле вызывается хроническим тонзиллитом, а не ангиной: при этом полезно есть мороженое и другую холодную еду / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

В большинстве случаев боль в горле вызывается хроническим тонзиллитом, а не ангиной: то есть не острым воспалительным процессом в миндалинах. Что же делать, если часто болит горло – ответил Евгений Комаровский в своем инстаграме.

Тонзиллит – воспаление миндалин, оно может быть острым или хроническим, вызываться вирусами, бактериями или другими возбудителями. Часто путают эти два состояния и при малейшей боли в горле считают, что у взрослого или ребенка ангина и начинают принимать антибиотики.

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Но лечение антибиотиками требуется именно при бактериальной ангине – остром воспалительном процессе, с высокой температурой и гнойными выделениями из миндалин, вызванном в основном β-гемолитическим стрептококком. И лечение в таком случае назначает врач.

Лечение антибиотиками требуется именно при бактериальной ангине – остром воспалительном процессе, с высокой температурой и гнойными выделениями / Фото: Depositphotos

У большинства же людей происходит рецидив хронического тонзиллита: периодически возникает воспаление в миндалинах, но это не значит, что там постоянный очаг бактериальной инфекции. Просто даже на самую незначительную вирусную инфекцию или переохлаждение миндалины реагируют воспалительным процессом.

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Большое значение в развитии хронического тонзиллита имеет наследованный фактор, то есть если папа и мама часто им болеют, то у ребенка будет эта же проблема. Как же лечить ангину и тонзиллит?

Удалять миндалины следует, только если хронический тонзиллит сильно негативно влияет на качество вашей жизни, – говорит кандидат медицинских наук,- то есть если проблема наследственная, рецидив происходит по 4-5 раз в год, даже при малейшем переохлаждении или употреблении холодной еды.

А холодная вода и пища – как раз главный метод профилактики и лечения проблем с горлом, отмечает Евгений Комаровский. Именно улучшение местного кровообращения в миндалинах, что достигается регулярным холодным питьем или тем же мороженым, помогает как в лечении хронического тонзиллита, так и в его профилактике.

Если вы не привыкли к такому, то сейчас, летом самое время начинать есть регулярно мороженое пить холодные напитки и т.д.,- говорит доктор Комаровский,- главное, не прекращать это делать, если почувствуете дискомфорт, вы скоро привыкните.

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