Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

Арендовать комнату здесь можно и за 300 гривен, а запланировать отдых не только пассивный, но и активный! А чтобы познакомиться с местной гастрокультурой стоит попробовать лишь 5 блюд

Карпаты / Фото: Depositphotos

Как бы украинцы не мечтали о Мальдивах США и о других отметках в загранпаспорте, а тропы и магия гор все равно манят в Карпаты. Особенно на курорт Яремче, который является одним из самых популярных на Франковщине. Что же там такого особенного и сколько стоит здесь аренда жилья – мы рассказали в статье. Если же планируете путешествие недалеко от Киева – читайте авто-гайд, потому что мы нашли локации, которые вы не ожидали увидеть возле столицы!

Что следует знать о Яремче?

Расположен городок на территории Карпатского национального природного парка. Здесь есть горы (массив Горганы: Маковица, Довбушанка, Синячка и другие пики высотой 1500-2000 м), которые стоит покорить экстремалам. Вокруг Яремче течет горная река Прут, где любят купаться туристы. Она всегда чистая и холодная, но это не пугает людей, поэтому заплывы бывают. И вы попробуйте! Местность популярна не только летом, но и зимой. В холодный сезон любители покататься на лыжах в Буковеле здесь часто бронируют гостиницы, потому что относительно недорого. В теплое время года это место, как антистресс – здесь можно полюбоваться видами, дышать горным воздухом, перегрузиться физически, морально и абстрагироваться от суеты большого города.

Горная река Прут в Яремче / Фото: Depositphotos

Как доехать до Яремче?

Добраться до курорта просто, потому что есть прямые рейсы из больших городов. Например, из Киева можно ехать поездами, которые направляются в Рахов и Ворохту с остановкой в Яремче. Еще вариант – купить билет на любой поезд, курсирующий в Ивано-Франковск, а дальше – на маршрутке (которых здесь много – они подстерегают пассажиров под железнодорожным вокзалом), автобусе (автовокзал находится рядом с железнодорожным) или такси. Расстояние от Ивано-Франковска до Яремче 58 километров, поэтому за час реально добраться до пункта назначения.

Важно: в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса расписание и направления поездов уточняйте

А что с ценами на проживание?

С поиском жилья проблем не будет, даже если вы захотите его забронировать в последний момент. Но лучше сделать это заранее. В Яремче можно арендовать частный дом (идеально для компании друзей), апартаменты, отель или жить в одном доме с хозяином заплатив за комнату! Как вам такое? К слову, предложения в центре подороже, но рекомендуем обратить внимание на жилье подальше от главных улиц. Надо же побыть наедине с природой? Потому что в больших городах такая возможность – редкость.

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А теперь к ценам. На "Букинге" дешевая комната на двоих в мини-гостинице стоит 300 гривен. Сутки в бунгало на двух человек обойдутся в 2500 гривен. А дом с тремя комнатами можно и за 450 гривен арендовать. И это не шутка, а карпатское гостеприимство!

Словом, найти бюджетное жилье реально. Все зависит от ваших желаний, если все же захотите отель лакшери- формата, то в Romantik Spa Hotel предлагают апартаменты на двоих за 17055 гривен.

А что посмотреть и чем заняться в Яремче?

Самое популярное летнее развлечение в горах – поездки на джипах и квадроциклах, конные прогулки, походы за грибами и карпатский SPA в чанах. И, конечно, рыбалка – здесь практикуют поймать форель, сразу же приготовить ее на огне и подать к столу. Кто пробовал, тот знает, что это объедение!

Если вы приедете с детьми, заведите их в местный карпатский зоопарк покормить оленей, косуль и кабанов в вольере. У входа можно купить животным лакомство.

Отдых в Яремче-2021 / Фото: Depositphotos

И куда же без мест силы! Ими здесь считаются водопады – Жонка и Девичьи слезы. К тому же они живописны и станут прекрасным фоном для фото в Инстаграме. Наведайтесь также с экскурсией в соседние города, например, в Коломыю, Ивано-Франковск, Львов, или же на Закарпатье.

Обязательный пункт программы – Скалы Довбуша (место, где зимовал легендарный предводитель повстанцев). А в 25 км от Яремче находится еще один известный водопад – Женецкий Гук, высота которого ориентировочно 15 метров.

А подкрепиться после длительных прогулок можно в одном из ресторанов, которых десятки по городу. Рекомендуем попробовать там банош, вареники, гуцульские деруны, запеченную в фольге форель и бограч. Словом, это стартерпак для тех, кто хочет познакомиться с карпатской гастрокультурой.

Какая погода здесь летом?

Погода в Яремче переменчивая, однако климат замечательный для прекрасного отдыха в горах. Сильной жары здесь не бывает, а количество солнечных дней в месяц, в среднем, пятнадцать. Температура воздуха – ориентировочно 22-23 градуса тепла. Небольшие дожди – это традиция, но в Карпатах они наоборот добавляют атмосферы отдыха, свежести воздуху, а природе особого шарма.

Отдых в Яремче-2021 / Фото: пресс-служба

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