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Леся Никитюк сравнила себя с Кайли Дженнер: смотрим их фото

4 июня, 18:22

Инна Петрова

А ведущий Андрей Бедняков написал, что Леся скорее похожа на Канье Уэста

Леся Никитюк/Кайли Дженнер / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kyliejenner

Ведущая Леся Никитюк, которая недавно показала фигуру в бикини, решила, что ей есть чем похвастаться еще. Она опубликовала у себя в Instagram-профиле фото, на котором позирует в черном боди и прозрачном платье-накидке. На этих снимках Леся сравнила себя с Кайли Дженнер.

"На второй фотографии – максимально Кайли Дженнер", – написала в публикации Леся. Она дополнила образ париком с длинными темными волосами.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А так выглядит американская бизнесвумен – Кайли Дженнер, если вы вдруг не знали.

Кайли Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner

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Кайли Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner

В комментариях коллега Леси по "Орлу и Решке" Андрей Бедняков пошутил, что Никитюк скорее похожа на Канье Уэста. Другие ее подписчики написали, что она выглядит как все "инстасамки".

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

О самых горячих фигурах среди звезд шоу-биза смотрите в сюжете:

А не так давно Никитюк поделилась новым шедевром в Instagram: хотела красиво, а получилось как всегда.

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