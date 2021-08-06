Леди Гага вновь надела обувь на 20-сантиметровых каблуках. Смотрите лучшие мемы

Певица умеет эффектно появиться на публике, демонстрируя чудеса эквилибристики. Артистка прогулялась по улицам Нью-Йорка в обуви, в которой невозможно даже стоять

/ Фото: instagram.com/ladygaga/

Леди Гага, которая ранее поразила своим новым выходом на репетицию концерта в Нью-Йорке, продолжает эпатировать публику.

Звезда появилась перед фанатами в обуви на платформе и 20-сантиметровых каблуках. Певица покидала очередную репетицию своего предстоящего шоу в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

Для нового образа артистка выбрала топ и велосипедки бледно-голубого цвета от Marc Jacobs. Дополнила спортивный костюм Гага солнцезащитными очками в форме кошачьего глаза от DITA Eyewear, позолоченными латунными серьгами Jennifer Fisher и микро-сумкой Marc Cross.

Ботинки на шнуровке Flamingo-1050 от Pleaser Shoes 35-летняя звезда надевает уже не первый раз. Несколькими днями ранее она появилась в их белом варианте, а в июле папарацци видели ее в аналогичной модели черного цвета.

Пользователи соцсетей как всегда в восторге от эффектного появления певицы на публике. В Сети уже начали постить мемы на новый образ Леди Гаги.

Смотрите в ролике, как певице удается шокировать своим образом фанов:

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