Леди Гага, Джаред Лето и другие звезды на красной дорожке премьеры фильма "Дом Gucci" (фото)

Красная дорожка премьеры фильма "Дом Gucci" в Лондоне / Фото: Getty Images
Не успели поклонники Леди Гаги перестать восхищаться ее невероятными образами сразу на двух обложках Vogue, как их ждет новая порция снимков певицы. Вчера вечером в Лондоне стартовала череда пресс-туров самого ожидаемого фильма в мире моды – "Дом Gucci".
На красной дорожке в честь премьеры появились главные герои картины: Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага.
Для премьеры в столице Англии Леди Гага выбрала, что не удивительно, провокационный образ – летящее платье с высокими разрезами и драпировкой насыщенного фиолетового цвета, сетчатые чулки и ботильоны на высокой платформе. Как можно догадаться, образ певицы был от Gucci.
Дополнила артистка образ эффектными украшениями ювелирного дома Tiffany & Co.
Почти затмил Леди Гагу своим невероятным образом Джаред Лето. Для красной дорожки актер выбрал бархатный костюм оттенка морской волны из новой коллекции Gucci. Экстравагантно выглядел Джаред и благодаря украшениям и аксессуарам. Звезда надел ожерелье с бриллиантами и взял сумочку в форме сердца, расшитую стразами. Завершал сногсшибательный лук Джареда белый маникюр.
Сияла на красной дорожке и актриса Сальма Хайек, в прямом смысле слова. Актриса сыграла в фильме роль Пины Ауриеммы, лучшей подруги главной героини. Для события Сальма выбрала платье цвета золота с подчеркнутой линией декольте.
Самым сдержанным на мероприятии оказался Адам Драйвер. Актер выбрал классический костюм черного цвета Burberry, лицом бренда которого он является.
Напомним, фильм "Дом Gucci" рассказывает трагическую историю убийства Маурицио Гуччи, которое в 1995 году организовала его жена Патриция Реджани.
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