Лайфхак от Евгения Клопотенко – как сделать сытный и полезный хумус из зеленого горошка

Евгений Клопотенко раскрыл секрет, как сделать сытный и полезный хумус из зеленого горошка / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Нормально питается в условиях войны с Россией удается далеко не каждому, поэтому для подержания здоровья можно использовать альтернативные продукты. Например, приготовить сытную, питательную пасту вроде хумуса можно из консервированного зеленого горошка – рецептом поделился кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

Зеленый горошек богат клетчаткой, которая необходима для нормальной работы кишечника. Кроме того, зеленый горошек богат витаминами и микроэлементами, как и другие бобовые культуры.

Реклама

Вкусно, сытно, нормально сохраняется, никаких усилий не требует, продукты для приготовления такого хумуса доступны,- пишет в своем инстаграмме Евгений Клопотенко,- Консервированный горошек означает, что за вас просто сварили горох и сохранили в банках, все.

Берете банку горошка, открываете и сливаете всю жидкость, она не нужна для этого блюда. Сам горошек взбиваете/перетираете со столовой ложкой масла (если оливковое – вообще идеально и полезнее для здоровья), добавляете чеснок (Евгений брал 2 зубчика, но вы регулируйте по своему вкусу) и сок четверти лимона.

Зеленый горошек богат клетчаткой, которая необходима для нормальной работы кишечника / Фото: freepik.com

Готово. Если есть возможность поджарить гренок – будет еще вкуснее есть такую пасту с жареным хлебом. Если у вас есть специи, то "играйте" с ними – чили, итальянские травы, зира – берите, что хотите.. Такой вот лайфхак выходит, приятного аппетита!

Реклама

Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как сохранить продукты без холодильника.

А еще кулинарный эксперт ответил, почему сейчас, во время войны важно есть гречку и сем она полезна.