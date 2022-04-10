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Евгений Клопотенко рассказал, как сохранить продукты без холодильника

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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10 апреля, 10:00
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Овощи и фрукты храните в прохладном и темном месте, для колбасы или сыра используйте металлические емкости, а из рыбы и мяса можно сделать домашние консервы
Евгений Клопотенко рассказал, как сохранить продукты без холодильника, нужны темное прохладное место и металлическая посуда
Евгений Клопотенко рассказал, как сохранить продукты без холодильника, нужны темное прохладное место и металлическая посуда / Фото: instagram.com/klopotenko, unsplash.com

Перебои с электроэнергией во время войны с Россией, увы, не редкость – в итоге продукты, которые многим сейчас и так сложно достать, портятся. Как сохранить продукты без холодильника в военное время – советами поделился кулинарной эксперт Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко

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Практически каждому продукту можно продлись срок годности, но для этого нужно, чтобы дома или в месте, где вы сейчас живете, было прохладное место. Без холодильника не испортятся овощи и фрукты, так, свеклу и морковку хорошо хранить в ящиках с песком.

Для картофеля подойдет любое темное место, куда не попадет солнечный свет. Если плоды уже начали портиться, то не надо их обрезать или хранить, сварите компот, варенье, цукаты, сделайте фруктовую консервацию. Если на улице холодно, каждый продукт (колбаса, сыр и т. д.) оберните бумагой, затем замотайте в полотенце и сложите в металлическую посуду и держите на балконе/на улице.

Из свежего или замороженного мяса и рыбы тоже можно сделать домашние консервы
Из свежего или замороженного мяса и рыбы тоже можно сделать домашние консервы / Фото: instagram.com/pimenovajulia/

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Если есть термосумка – отлично. Из свежего или замороженного мяса и рыбы тоже можно сделать домашние консервы. Или сложите мясо, рыбу, птицу в кастрюлю или стеклянные банки и хорошо пересыпьте солью. Также можно сделать солевой раствор – на 500 мл холодной воды 10 ст. л. соли. Чтобы потом такое мясо было можно есть, предварительно его нужно вымочить в воде, чтобы избавиться от лишней соли.

Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как питаться с пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов.

А еще кулинарный эксперт поделился своими лайфхаками, как справиться с тревогой и беспомощностью.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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