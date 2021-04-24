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Ксения Мишина подогрела слухи о расставании с Эллертом загадочным постом в Instagram

24 апреля, 17:34

Инна Петрова

На вопросы поклонников о том, где Александр, холостячка не отвечает

Неделю назад поклонники Ксении Мишиной заметили, что из ее Instagram-аккаунте пропали совместные фото с Александром Эллертом, и что она отписалась от него в соцсети. Все тут же заподозрили, что пара рассталась.

Слухи ни Ксения, ни Александр не комментируют, ровно как и не отвечают на вопросы фолловеров. Но накануне Мишина опубликовала в профиле пост, в котором размышляла о гармонии, жизни и прочем. В ее словах поклонники пытаются разглядеть скрытый смысл или намек на отношения с Эллертом.

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

"Знаете какой секрет вашего спокойствия и гармоничной личности? Умение наблюдать! За собой, за своей жизнью, за событиями, которые происходят вокруг и внутри тебя", – пишет Ксюша.

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В комментариях ее засыпали вопросами:

В свою очередь Александр Эллерт в Instagram-аккаунте опубликовал не менее загадочный пост, за который его вообще обвинили в богохульстве. В заметке он рассуждал на тему, есть ли у бога жена.

Скриншот: instagram.com/ellert_a

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт начали жить вместе на третий день после окончания шоу "Холостячка". У актрисы есть девятилетний сын Платон, которому Мишина недавно устроила вечеринку в военном стиле.

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