Лучше не ехать в Пилипец? Почему туристы жалуются на украинский курорт - честные отзывы

"Сегодня" продолжают рассказывать о реалиях отдыха на горнолыжных курортах Украины. Недавно мы делились честными отзывами туристов, посетивших Драгобрат и Буковель. На очереди – курорт Пилипец на Закарпатье.

Он бюджетнее Буковеля и Драгобрата, но несмотря на это, путешественники не готовы возвращаться туда после увиденных недостатков. Мы ознакомились с отзывами туристов в Google Maps и расскажем, что там происходит на самом деле.

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Неразвитая инфраструктура

Туристы возмущены местной инфраструктурой – она откровенно "хромает". Путешественник Александр отметил, что Пилипец – это не курорт.

Курорт – это не о Пилипце. Трассы не подготовлены от слова "совсем". Неудобная инфраструктура. Единственное, ради чего сюда можно ехать, так это для спуска с горы фрирайд, – написал он.

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Рассчитаться картой на курорте Пилипец – это одна из самых сложных задач для туристов, как и на Драгобрате. Путешественников вводят в заблуждение: сначала размещают табличку о работающем терминале, а на самом деле он не работает. Об этом написала разочарованная увиденным туристка Юлия Рябко-Гузенко.

Самое большое разочарование – нет возможности оплатить картой. При этом возле кассира стоит терминал, кассовый аппарат, есть отметка, что можно оплатить картой, а по факту только наличка, и нет вариантов. В результате стали "клянчить" у мимо проходящих наличку, – написала Юлия.

Проблематичное передвижение на авто

Если будете ехать на курорт Пилипец на авто, то готовьтесь к экстриму. Туристы, успевшие там побывать, уверяют, что дороги ужасные, так что передвигаться сложно. Зато какая красота вокруг!

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Очень красивые места, но дороги как в самом ужасном селе – их просто нет! Проехать туда, а тем более припарковаться – о-о-о-чень сложная задача! Нужно платить немалые деньги и нанимать либо джип, либо "квадрик", либо лошадиную повозку, – написала туристка Анна Романча.

Пробки на дорогах – еще одна проблема на курорте, ведь продуманной инфраструктуры не существует. Люди рискуют жизнью, когда передвигаются по территории. Аналогичная ситуация и на самом дорогом курорте Украины Буковеле.

Неплохое место, но неорганизованная инфраструктура, из-за чего пробки. Людям свободно пройти нельзя, приходится уворачиваться от автомобилей, – написал турист Иван Иванов.

Плохой сервис

Туристы жалуются на непрофессиональный сервис курорта Пилипец. Некоторые путешественники были вынуждены потратить час, чтобы купить Ski Pass и еще 30 мин., чтобы сесть на подъемник.

Катастрофа, час надо ждать, чтобы купить ски-пасс, потом еще полчаса, чтобы сесть на подъемник, а дальше 15 мин. наверх ехать, цены не соответствуют сервису! – написал Эдуард Сабов.

Большие очереди

Туристов, которые были на Буковеле, не удивишь толпами возле подъемников и пунктов проката снаряжения. Но кто бы мог подумать, что в Пилипце похожая ситуация. Туристка Катя Казниенко рассказала, что ожидание у подъемников может занять до 50 минут.

На подъемник лучше приходить раньше, в очереди можно простоять до 40-50 мин, – написала Катя Казниенко.

Цены не отвечают условиям

Прайс на услуги в Пилипце радует. Но их качество разочаровывает многих. Не удивляйтесь, если арендованное снаряжение вам выдадут "убитое".

Цена на подъемник неадекватна состоянию трасс. Аренда комплекта (лыжи/сноуборд): 150 грн + 50 грн шлем, норм. Но снаряжение все убито, 3 раза б/у из Европы, наверное, – написал турист Дмитрий Поляков.

Это грустно, что за цену почти как в Буковеле приходится ездить на 30-летнем подъемнике и кататься по убитым снегоходами трассам. Более сюда ни ногой, – написал Андрей Ткаченко.

Опасность на трассах для спуска

Мы перечитали десятки отзывов в Google Maps об отдыхе на курорте Пилипец. Чаще туристы жаловались на снегоходы, расчищающие трассы в час пик и создающие опасные условия для катания отдыхающих.

Это просто небезопасное место. Здесь по лыжным промаркированным трассам ездят снегоходы, которые класть хотели на лыжников. "Благодаря" снегоходам трассы выкатываются в песок и землю, – написала пользовательница, назвавшаяся Tasya!Sho?.

Снегоходы представляют опасность для лыжников. Кто-то должен это контролировать, – написала пользовательница с никнеймом Волна Справедливости.

Туристы рекомендуют отдыхающим во время езды концентрироваться не только на лыжных трюках, но и на окружающей обстановке, если хотят обойтись без казусов.

Очень часто катаются снегоходы и сильно разбивают трассу, также мешают отдыхающим, нужно быть всегда готовым отскочить, чтобы не переехали, ну такое… – написал Александр Литус.

Туристы еще жалуются, что трассы не подготовлены для комфортного катания на лыжах и сноубордах.

Трассы не подготовлены от слова "совсем", холмы были еще с самого утра, а до конца дня катание было похоже на мучение, – написал Андрей Горощак.

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