Крабик для волос в стиле 90-х: как выбрать самый модный и какую прическу с ним сделать

Даем новую жизнь трендовой заколке, которая когда-то была у каждой

Главным головным убором лета стала бандана, как у Тины Кароль. Ну а бесспорный лидер в 2021-м среди аксессуаров для волос — крабики из 90-х. Такие уже вовсю носят модные инфлюенсеры Кайя Гербер, Рози Хантингтон-Уайтли и Хейли Бибер.

Предлагаем последовать их примеру и добавить в свои летние образы изюминку в виде стильной заколки-клипсы. Рассказываем, как выбрать крабик для волос, где его купить, а также какие трендовые прически с ним можно делать. Поехали!

Каким должен быть модный краб для волос

Даже обычный однотонный зажим для волос добавляет образу шарма. Но если вы в поиске чего-то менее тривиального, присмотритесь к изящным металлическим крабикам.

Фото: instagram.com/tangibleco

Часто такие украшают жемчужинами, которые хорошо сочетаются с романтичными и вечерними нарядами.

/ Фото: instagram.com/evelynandrose

Другой хит — черепаховый принт. Он привносит винтажную нотку. Предлагаем ее поддержать ретро-пиджаком с подплечниками или блузой в викторианском стиле.

/ Фото: instagram.com/sandtonestore

Для тех, кто хочет создать игривый и непосредственный образ, подойдут крабики необычной формы. Например, в виде бабочек или ракушек. Идеальная компания для таких — украшения из бисера, которые мы носили в детстве.

Кадр из фильма "Девочки хотят повеселиться"

Не забывайте про яркие цвета и принты. Можно уйти в сторону неона или отдать предпочтение молочным и пастельным оттенкам. То, что нужно на лето!

/ Фото: instagram.com/picostore

/ Фото: instagram.com/picostore

Прически с крабиками для волос

Их преимущество — в простоте. Чтобы создать самую трендовую укладку этого лета, хватит 30 секунд. А то и меньше! Вот лучшие идеи причесок с крабиками, которые вы с легкостью сможете повторить.

Классика

Сверните волосы в жгут, двигаясь в одном направлении. Затем сформируйте небрежный пучок и заколите его крабиком. Кончики волос можно завернуть внутрь или оставить сверху, как любит Белла Хадид.

/ Фото: instagram.com/elasesil

/ Фото: instagram.com/prettywrinkles

Мальвинка

Наверняка вы носили такую в садике или в школе. С крабиком повторить мальвинку даже проще, чем с резинкой. Отделите две пряди у лица, поднимите к затылку и зафиксируйте.

/ Фото: instagram.com/tortware

Можно экспериментировать с размером аксессуара, его расположением и толщиной прядей. Еще их можно заплести в косички — получится очень мило.

/ Фото: instagram.com/lauraelizabethklein

Крабики по бокам

Это похожий вариант на мальвину. Пряди закрепляют не по центру, а справа и слева более мелкими заколками. Кстати, такую прическу обожает Кейт Миддлтон.

/ Фото: Getty Images

/ Фото: instagram.com/evelynandrose

Реклама

Низкий хвост

Что может быть легче и быстрее? Соберите волосы в низкий хвост и заколите крабом. Готово. Вы восхитительны!

/ Фото: instagram.com/decapvalencia

Высокий хвост

Действуйте по тому же принципу, если бы делали классическую прическу с крабом. Разница лишь в том, что свернуть волосы в жгут нужно только у прикорневой зоны.

/ Фото: instagram.com/selflovebyjen

Два хвостика

Сложно представить более трогательную и наивную укладку. Но к легким летним нарядам она подойдет идеально. Сделайте пробор посередине, соберите волосы в два низких хвостика и зафиксируйте небольшими крабиками.

/ Фото: instagram.com/c_klothes

Несколько крабиков

Когда хочется чего-то более оригинального, объедините в прическе несколько заколок. Они могут быть одинаковыми, отличаться цветами или размером. Элементарно и стильно!

/ Фото: instagram.com/maggiemh

/ Фото: instagram.com/maggiemh

Где купить крабик для волос

Да хоть в супермаркете. Они есть повсюду, где продаются аксессуары для волос. При этом даже самые лаконичные и неброские выглядят модно. Вот несколько интересных вариантов, которые повстречались нам в популярных магазинах.

Parfois, 319 грн / Фото: argo.com.ua

Оysho, 259 грн / Фото: oysho.com

Mango, 799 грн / Фото: shop.mango.com/

Sinsay, 109 грн / Фото: sinsay.com

Reserved, 259 грн / Фото: reserved.com/

Parfois, 279 грн / Фото: argo.com.ua

Davidian, 1474 грн / Фото: symbol.ua

Reserved, 259 грн / Фото: reserved.com/

Также читайте про модные платья сезона – ажурные, лаконичные и в пасторальном стиле.