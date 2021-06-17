Королеву после публикации фото с сыном попросили меньше его пиарить

Под новым фото Наташи Королевой с сыном подписчики раскритиковали Архипа. В Сети считают, без своих родителей сын певицы ничего из себя не представляет

Сына Наташи Королевой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташу Королеву и ее семью часто критикуют в Сети. Не так давно в Instagram обсуждали внешний вид сына певицы Архипа. А сейчас под безобидным фото Архипом подписчики попросили Наташу Королеву меньше пиарить звездного наследника.

В Instagram певица поделилась совместным фото с сыном после прогулки на велосипеде.

"Ах, лето", – коротко подписала снимок Королева.

Сына Наташи Королевой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/koroleva__star

Под фото одни подписчики отмечали, что певица выглядит как ровесница сына, другие стали писать, что без известных родителей Архип ничего из себя не представляет.

"Почему он меня бесит. Какой-то слащавый. И не надо мне ваших комментов. Это мое мнение. Без родителей ничего из себя не представляет.Певец ты наш"

"Почему она везде его пиарит? Что он не работает как человек. Противно бездарен, как ему самому не стыдно за мамой и папой?"

"Я не помню фотографий семьи Глушко-Королева с маленьким Архипом. А в 19 лет ну просо не оторвать от мамки. Отсюда и складывается впечатление, что он пиарится за счет матери"

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Стоит отметить, Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях. К тому же, недавно сын Наташи Королевой начал покорять шоу-бизнес. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.

Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.

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