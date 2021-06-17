Королеву после публикации фото с сыном попросили меньше его пиарить

Сына Наташи Королевой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/koroleva__star
Наташу Королеву и ее семью часто критикуют в Сети. Не так давно в Instagram обсуждали внешний вид сына певицы Архипа. А сейчас под безобидным фото Архипом подписчики попросили Наташу Королеву меньше пиарить звездного наследника.
В Instagram певица поделилась совместным фото с сыном после прогулки на велосипеде.
"Ах, лето", – коротко подписала снимок Королева.
Сына Наташи Королевой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/koroleva__star
Под фото одни подписчики отмечали, что певица выглядит как ровесница сына, другие стали писать, что без известных родителей Архип ничего из себя не представляет.
- "Почему он меня бесит. Какой-то слащавый. И не надо мне ваших комментов. Это мое мнение. Без родителей ничего из себя не представляет.Певец ты наш"
- "Почему она везде его пиарит? Что он не работает как человек. Противно бездарен, как ему самому не стыдно за мамой и папой?"
- "Я не помню фотографий семьи Глушко-Королева с маленьким Архипом. А в 19 лет ну просо не оторвать от мамки. Отсюда и складывается впечатление, что он пиарится за счет матери"
Стоит отметить, Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях. К тому же, недавно сын Наташи Королевой начал покорять шоу-бизнес. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.
Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.
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