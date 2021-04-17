Смиренно и без слез: королева Елизавета II проводила своего супруга в последний путь

Ее Величество простилась с супругом принцем Филиппом, которого сегодня похоронили в королевской усыпальнице на территории Виндзорского замка

Елизавета II следовала за гробом мужа в авто одна, пока остальные члены королевской семьи пешком сопровождали катафалк до часовни Святого Георгия. Траурная церемония проходила с ограничениями из-за COVID-19 – присутствующих было всего 30 человек, все они носили маски.

Ее Величество проводила верного супруга, который 73 года был рядом с ней, в последний путь. Вероятно, это стало одним из самых тяжелых испытаний для нее.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Reuters

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Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

На похороны Елизавета II надела черное пальто, которое украсила брошью Ричмонд с жемчугом и бриллиантами. Ее изготовили в 1893 году для бабушки Елизаветы Марии Текской.

В часовне во время панихиды королева сидела одна. Другие члены семьи заняли свои места согласно коронавирусным ограничениям – на расстоянии друг от друга.

Принца Филиппа похоронили в усыпальнице, где также покоятся отец Елизаветы II – король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет.

Ранее мы подробно рассказали, как прошла церемония прощания с принцем Филиппом: главные моменты.