Кто из королевской семьи пришел на похороны принца Филиппа: фото

В Виндзоре проходит церемония прощания с супругом королевы Великобритании Елизаветы II. Из-за пандемии COVID-19 на похоронах присутствуют только 30 членов королевской семьи

Среди тех, кто прибыл на траурную церемонию в Виндзорский замок – замечены принц Чарльз, принцесса Анна, братья Гарри и Уильям, Кейт Миддлтон и Ее Величество.

Из замка гроб с герцогом Эдинбургским на специальном авто перевезли в часовню Святого Георгия, где проходила панихида. Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию похорон принца Филиппа.

Похороны принца Филиппа Фото: Getty Images

Кто пришел на похороны принца Филиппа:

принц Чарльз и герцогиня Камилла, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард; сэр Тимоти Лоуренс и графиня Уэссекская Софи; внуки принца Филиппа принц Уильям, принц Гарри, принцесса Беатрис, принцесса Евгения; Кейт Миддлтон, Эдоардо Мапелли-Моцци, Джек Бруксбенк, Зара и Майк Тиндаллы, Питер Филлипс, леди Луиза Виндзор и Джеймс Виндзор, виконт Северн;

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Reuters

дочь принцессы Маргарет леди Сара Чатто и ее муж Дэниэль Чатто, сын принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс, Ричард Виндзор, герцог Кентский принц Эдвард, принцесса Александра;

Королева Елизавета II Фото: Reuters

почетная леди Огилви, наследный принц Баденский, принц Ландграф фон Гессен, Принц Готфрид Гогенлоэ-Лангенбургский, графиня Маунтбаттен Бирманская; а также пресс-секретарь принца Филиппа Арчи Миллер Бейквелл.

Принцесса Беатрис со своим супругом Эдоардо Моцци

Скриншот: BBC

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон прибыла на похороны принца Филиппа в колье Елизаветы II.

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