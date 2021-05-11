Мы собрали все самые скандальные ситуации, в которые попадал Константин в последние несколько лет

Вспоминаем скандалы с участием Константина Меладзе / Фото: Сегодня, instagram.com/erikaherceg, instagram.com/meladzemusic

Сегодня, 11 мая, свой день рождения отмечает Константин Меладзе. Знаменитому продюсеру и композитору исполняется 58 лет.

Меладзе уже долгое время является продюсером одной из самых популярных групп постсоветского пространства – "ВИА Гры", на его счету – десятки написанных композиций для разных артистов. Но даже несмотря на талант и профессионализм в шкафу у Константина найдется парочка скелетов.

Life Сегодня собрали самые громкие скандалы, в которые за последние несколько лет попадал Константин Меладзе.

ДТП с Константином Меладзе

Смертельное ДТП с участием Константина Меладзе произошло в декабре 2012 года. Тогда композитор двигался по Обуховской трассе на своем автомобиле марки Lexus и сбил 30-летнюю Анну Пищало, переходившую дорогу.

Женщина скончалась на месте. Константин сам вызвал медиков и полицию. Во время экспертизы в его крови не было обнаружено алкоголя или наркотических веществ.

Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Меладзе грозило до восьми лет лишения свободы. Но следствие так и не установило, переходила ли женщина дорогу в установленном месте или нарушила правила. Считается, что Меладзе нарушил скоростной режим.

В 2013 году дело о ДТП с участием Константина было закрыто. После аварии композитор перечислил семье погибшей около 30 тысяч долларов, а также ежемесячно переводит им сумму на воспитание детей, которых будет содержать до их совершеннолетия. На тот момент детям было два года и пять лет.

Запрет на въезд в ЕС

В 2018 году украинские СМИ сообщили, что Константину Меладзе был запрещен въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с загранпаспортом.

6 августа 2018 года Константин якобы был задержан на границе с Венгрией. Известно, что тогда Меладзе пытался пересечь границу через пункт пропуска "Лужники – Берегшурань". Пограничники забрали у продюсера загранпаспорт по подозрению в подделке в нем штампов.

Похоже, что у продюсера и композитора все наладилось, так как в январе 2020 года они с Верой Брежневой отдыхали в Италии.

Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Константин Меладзе и Эрика Герцег

Слухи о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег появились в 2019 году. Тогда Эрика покинула группу "ВИА Гра", а супруга Меладзе и экс-участница "ВИА Гры" Вера Брежнева удалила все общие фото с мужем в Instagram.

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В том же году Брежнева публично не поздравила супруга с днем рождения, хотя обычно она всегда публикует их общий снимок и теплую подпись к нему в Instagram.

Эрика Герцег / Фото: instagram.com/erikaherceg

Однако все слухи о романтических отношениях отрицала как сама Эрика, так и Вера Брежнева, которая гневно отвечала на догадки поклонников в комментариях.

Исключила возможность романа между Меладзе и Герцег и директор Эрики, отметив, что подобные разговоры – "заезженная шутка, причем абсолютно неактуальная".

Константин Меладзе и Ани Лорак

В конце апреля этого года Ани Лорак в одном из интервью намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интим взамен на развитие ее карьеры.

"Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли", – рассказала певица.

Позже артистка начала оправдываться и доказывать, что не имела в виду, что Меладзе якобы предлагал ей интим и все сказанное ею – "перекрутили журналисты".

Ани Лорак и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak

Однако скандал успел разгореться. Позже Оля Полякова записала видео, в котором призвала Лорак и других коллег по сцене не молчать о домогании. Артистка заявила, что когда-то Константин Меладзе тоже оказывал ей знаки внимания.

Сам Константин не стал комментировать ни слова Лорак, ни Поляковой. А младший брат продюсера, Валерий Меладзе, во время общения с журналистами сделал вид, что ничего не знает о скандале:

"Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать", – ответил Валерий.

Ранее мы рассказывали, что известно об отношениях Константина Меладзе с его подопечными, и как на это влияет Вера Брежнева.