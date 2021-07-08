Конкурс Мисс Украина раскритиковали за слова об эскортницах: 25 красивых девушек по всей стране не можем найти?

После того как СМИ бурно начали обсуждать ужесточенные правила на конкурсе красоты, из-за которых якобы не могут найти участниц, чуть ли не разразился скандал

Слева - Виктория Киосе, справа - Анна Филимонова / Фото: instagram.com/anna.filimonova__, instagram.com/kioseviktoriya

Уже в октябре состоится конкурс красоты "Мисс Украина-2021", отбор участниц которого уже начался. В процессе кастингов директор конкурса Вероника Шипцова рассказала о строгих правилах отбора, из-за которых отсеивается часть девушек на этапах отборочных туров.

"Одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса – оказывание девушками эскорт-услуг, а это запрещено", – сказала тогда Вероника Шипцова в сюжете ТСН, опубликованном в YouTube.

После этого в СМИ появилась новость, что организаторы якобы столкнулись с проблемой – девушек с хорошей репутацией и натуральной красотой не могут найти. Тогда директор "Мисс Украина" Вероника Шипцова опровергла эту информацию и отметила, что журналисты неправильно преподнесли ее слова.

Директор "Мисс Украина" Вероника Шипцова / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Но коллеги Вероники – бывшая директор "Мисс Украина" Виктория Киосе и директор конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова были не в восторге от сказанными ею слов. Изданию "КП в Украине" они прокомментировали скандальные слова об эскортницах.

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"Претендентка не может быть в эскорте"? Вы понимаете, что такими высказываниями можно спровоцировать международный скандал. Говорить о таком – позор! Мне, как человеку, который любит профессию, гордится нашими девушками, а также в течение последних 20 лет старается укреплять позитивный имидж и репутацию нашей страны на международной арене, было больно это читать. Очень задело! Получается, что у нас страна эскортниц и пластической хирургии? 25 красивых девушек по всей стране не можем найти! Ну и как после всего этого будут смотреть на нашу работу?" – сказала директор "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Экс-директор "Мисс Украина" Виктория Киосе, которая работала на конкурсе красоты с 2018 по 2020 годы, сказала, что за то время на кастингах было большое количество красивых, умных и талантливых девушек. По словам Киосе, они из 50 человек даже не могли выбрать 25, потому что не понимали, кто ярче и лучше.

"О каких недоборах идет речь? Как можно сделать такое заявление, очернив репутацию своих же? Дать повод России и другим соседям тыкать в нас пальцами? Мне кажется, задача любой подобной организации – возвышать страну, представлять ее в лучшем свете и под правильным углом. Не наоборот. По поводу натуральной красоты – предлагаю организаторам показать своим примером, что они имеют ввиду. Потому что озвучивать эти правила силиконовыми губами – как минимум, лицемерно. Совершенно не разделяю подобное поведение и поддерживаю украинок, которые уже не раз доказывали, доказывают и будут доказывать, кто они", – сказала Виктория Киосе.

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