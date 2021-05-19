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Ястремская о проигрыше на Мисс Вселенной и украинских хейтерах: Мне было очень плохо

Сегодня, 13:02

Участница от Украины на международном конкурсе "Мисс Вселенная" болезненно восприняла поражение. Вопреки ожиданиям и сильной подготовке, жюри не пропустило Елизавету в топ-21

Елизавета Ястремская на "Мисс Вселенная" в США
Елизавета Ястремская на "Мисс Вселенная" в США
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Украинка Елизавета Ястремская, которая ранее рассказала об изнурительных репетициях на "Мисс Вселенная", призналась, что едва не потеряла сознание после объявления результатов конкурса. 28-летняя красотка была одной из фавориток публики, но вопреки ожиданиям, в топ-21 не смогла попасть. Узнав об этом на сцене, Елизавета еще долго не могла прийти в себя и не только эмоционально, но и физически.

Елизавета Ястремская полностью изменила свою жизнь ради победы на конкурсе "Мисс Вселенная-2020", который проходил в США. Девушка просыпалась ранним утром и до поздней ночи репетировала, стирая ноги в кровь из-за каблуков. Елизавета была уверена, что сможет получить хороший результат. Об этом она рассказала в интервью изданию "КП".

"Мне было очень плохо. Ради конкурса я полностью изменила свою жизнь, работала над собой с утра до ночи. Я столько времени и сил на это потратила. Была уверена, что получу хороший результат. Все говорили, что в этом году от Украины очень сильная участница, мол, давно такого не было", – рассказала Елизавета.

Девушку сильно поддерживали фанаты. За неделю на ее аккаунт в соцсети подписалось более 50 тысяч новых пользователей, но даже несмотря на это, объявление результатов стало настоящим ударом для красотки.

"Когда на сцене не назвали мое имя, мне стало плохо, резко потемнело в глазах. Мне показалось, что я сейчас упаду и потеряю сознание. Я полчаса не могла прийти в себя. Мне казалось, что мне это снится. Не могла в это поверить, ведь я полгода готовилась. Ноги просто стерты в кровь. Я не понимала, как можно потратить столько сил и не получить то, что я хотела", – сказала Елизавета.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

При этом девушка получала больше поддержки от иностранных фанатов, чем от украинских.

"Иностранцы писали: ты молодец, ты самая лучшая, мы тобой гордимся. За все это время от них не получила ни одного негативного комментария. Зато наши писали: ты переделанная, силиконовая, не так посмотрела, не так стала. Столько критики", – поделилась Елизавета.

Девушка призналась, что участие в "Мисс Вселенной" – было ее мечтой, которую ей удалось осуществить с третьего раза. Теперь она планирует создавать масштабные проекты, которые будут вдохновлять людей.

Ранее сообщалось, что Елизавета Ястремская появилась на Мисс Вселенной в платье, как у Шарлиз Терон.

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