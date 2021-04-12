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Конфеты с инжиром – рецепт полезных сладостей от Григория Германа

12 апреля, 17:32

Ирина Маслова

Кроме инжира, вам понадобятся темный шоколад и грецкие орехи

Ничто не поднимает так настроение, как кусок вкусного шоколада или одна маленькая конфета. А еще даже одна маленькая конфета может увеличить вес. Но есть и полезные сладости, от которых не поправишься. Например, конфеты с инжиром и грецкими орехами. Таким рецептом поделился ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман. Полезное и вкусное лакомство хорошо хранится, к тому же конфеты послужат прекрасным подарком родным и близким.

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Конфеты с инжиром: рецепт

Способ приготовления

  1. В небольшой кастрюле вскипятить воду. Частью кипятка залить сушеный инжир, а другую часть поставить обратно на огонь и, сделав конструкцию водяной бани, растопить шоколад.
  2. Мягкий инжир достать из воды, промокнуть салфеткой и раскрыть, сделав небольшой надрез.
  3. В каждый инжир положить грецкий орех и немного кокосовой стружки. Сформировать ровные конфеты, которые нужно обмокнуть в шоколаде.
  4. Готовые конфеты отправить в холодильник или оставить при комнатной температуре, пока не застынут.

Тут найдете рецепт шоколадных конфет с просекко.

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