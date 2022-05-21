Не только для пожилых – кому полезна скандинавская ходьба, 4 интересных факта

Скандинавская ходьба больше всего подходит пожилым людям для поддержания здоровья / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Скандинавская ходьба, финское ее название Sauvakävely — это хождение с палками, стала довольно популярна в Украине еще задолго до нападения России. В каждую третью субботу мая в мире проводится Всемирный день скандинавской ходьбы: если вы сейчас в безопасности, то самое время попробовать эту физическую активность.

Почему этот виз нагрузок подходит именно пожилым людям, помог разобраться спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ "Академия фитнеса Украины" Игорь Бабенко.

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Игорь Бабенко / Фото: пресс-служба

Так, скандинавская, она же северная ходьба или нордическая, а ещё реже финская – это хождение, при котором используются определенная методика и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. В первую очередь такой вид активности подходит:

Тем, у кого возрастные изменения взывают боли в суставах, проблемы с опорно-двигательной системой и т.д. То есть – людям в возрасте. Поскольку использование палок помогает облегчить нагрузку на суставы и позвоночник. Туристам, если предстоит пройти до 30 километров пешком и более. Для похудения людям с очень большим весом и ожирением. Таким людям резко начинать бегать или посещать спортзал может быть просто опасно. А использование палок при ходьбе поможет снизить нагрузку лишнего веса на суставы и стопы при ходьбе. В качестве реабилитации после травм, операций, восстановления после серьезных проблем с сердцем (например, инфаркта) – но только по назначению врача.

Но первое занятие обязательно нужно пройти с инструктором. Поскольку неверно распределенная нагрузка и неправильно подобранные палки могут навредить здоровью.

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Скандинавская ходьба популярна среди молодежи, хотя рекомендована пожилым / Фото: unsplash.com

Здоровым же и более молодым, у которых нет проблем с лишним весом и суставами, подойдут обычные прогулки (лучше сделать их чаще и длительнее), пробежки, йога, бассейн, спортзал – найдите себе занятие по душе.

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