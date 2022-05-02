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Упражнения и спорт во время войны – 5 способов, как быстро убрать стресс

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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2 мая, 09:00
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Пережить стресс и суметь жить дальше всем нам поможет физическая активность. Гимнастика или прогулки пешком помогут снизить уровень гормона стресса – кортизола
Домашние упражнения и любая физическая активность во время войны помогут быстро убрать стресс
Домашние упражнения и любая физическая активность во время войны помогут быстро убрать стресс / Фото: freepik.com

Каждый из украинцев сейчас переживает из-за войны с Россией огромный стресс и страх за свою жизнь и жизнь близких. Но если вы находитесь сейчас в безопасном месте, постарайтесь возобновить занятия спортом, гимнастику или побольше гулять. Почему сейчас нужно быть активными – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

В первую очередь зарядка дома или разминка на спортивной площадке, бег, прогулки помогут снизить уровень гормона стресса (кортизола). Помимо профилактики стресса, активность также поможет укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

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А еще гимнастика и другие активности нормализуют уровень холестерина, глюкозы в крови и АД; укрепляют мышцы, кости и связки. Также физическая активность:

  • уменьшает риск травм, укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает гибкость и ловкость.
  • улучшает мозговую деятельность, повышает снабжение кислорода в мозг.
  • улучшает творческие способности.

Вот несколько советов, которые помогут вам оставаться физически активными. 1. Во-первых, делайте короткие активные перерывы в течение дня.

Простые упражнения – наклоны туловища, приседания, отжим
Простые упражнения – наклоны туловища, приседания, отжим / Фото: unsplash.com

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За 5–10 минут активности вы можете сделать простые упражнения – наклоны туловища, приседания, отжим от пола, движения руками и ногами. Хорошим способом поддержать свою активность есть танцы, игры с детьми, уборка, упражнения с мячом, обручем, домашние тренажеры и т.д.

2. Найдите для себя онлайн-тренировку. Тренеры самых разных спортивных практик имеют свои онлайн-занятия. Находите видео физических упражнений, занимайтесь с тренером по ZOOM, ищите единомышленников. Будьте аккуратны при выборе занятий, убедитесь, что они вам подходят и вы сможете выполнять их самостоятельно.

3. Больше ходите. Даже в квартире есть возможность прогуляться. Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мускулы в тонусе. Прогуливаться можно комнатой по разговору с подругой или коллегой по телефону, а также на месте, впустив немного свежего воздуха в комнату. Полезна ходьба по лестнице вверх.

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4. Чаще вставайте. У многих людей сидячий образ жизни. Это увеличивает риск развития: нарушение зрения, сколиоза, геморроя и т.д. Рекомендуется вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут. Подумайте, какую часть дел вы могли бы сделать стоя? Это поможет разнообразить рабочее время и укрепит здоровье.

5. Расслабляйтесь. Если чувствуете, что нервничаете, сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на положительные мысли. Можете спеть вслух любимую песню.

Всем взрослым рекомендуется по 30 минут умеренной физической активности в день. Самое важное – это начать. Если вам тяжело, делайте простые упражнения: наклоны, приседания, движения руками и ногами, танцуйте или играйте с детьми. Даже обычные домашние дела могут стать для вас способом улучшить свое здоровье.

Также мы писали, как преодолеть синдром замершего состояния и вернуться к жизни во время войны.

Если же у вас болят ноги, то поможет самомассаж и гимнастика на расслабление, которые осилит каждый.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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