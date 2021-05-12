Комнатные цветы по знаку зодиака: кому какие подходят для удачи и богатства

Цветы по знакам зодиака / Фото: Pexels

Комнатные растения – не просто украшение интерьера. У каждого цветка есть своя особая аура, которая подходит одним знакам зодиака и совершенно не воспринимается другими. Да и сам цветок, как домашний любимец, способен подстроиться под своего хозяина, ощущать его энергетику, настроение, радовать в хорошие времена и помогать в трудные периоды.

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Какие цветы лучше выбирать разным знакам зодиака, чтобы получить себе помощников в любви и богатстве, удаче и хорошем самочувствии, развитии интуиции и жизнерадостности? Читайте в нашей статье.

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Овен

Герань / Фото: Pixabay

Представители огненной стихии с буйным и неугомонным темпераментом предпочитают вокруг себя такие же растения. Выбирайте для своей комнаты яркие, позитивные и жизнеутверждающие цветы, к примеру, азалии, герань, розы или бегонии. Овен символизирует сильную личность, и в компании этих растений вы будете чувствовать себя уверенно и процветающе.

Телец

Замиокулькас / Фото: Pexels

Этот земной знак ценит не только сам цветок, но и его обрамление. Все должно быть основательным, надежным и добротным. Для Тельца удачным будет такой выбор растений: лилии, бегония, фиалка узамбарская, цикламен персидский, глоксиния прекрасная, каланхоэ, замиокулькас, примула. Телец – знак материальной стабильности и цветы способствуют достижению материального достатка.

Близнецы

Папоротник / Фото: Pexels

Легкий, подвижный, непостоянный знак Близнецов находится под управлением переменчивой воздушной стихии, а потому подходящий выбор для вас – это оригинальные или вьющиеся растения: орхидея, лиана, пальма, традесканция, аспарагус, папоротник. Близнецы с трудом переносят рутину, так что вам подойдут цветы, не требующие слишком сложного ухода.

Рак

Сансевиерия / Фото: Pexels

Рак – представитель домашнего, семейного, скромного знака. Так что и растения ему подойдут традиционные, украшающие дом, создающие уют и укрепляющие семейные отношения. Под ваш выбор попадают: спатифиллум, фикус, каланхоэ, сансевиерия, пеперомия кустовидная, фуксия гибридная, алоэ древовидное, агава американская, бегония. Не нужно ничего вычурного и кричащего.

Лев

Китайская роза / Фото: Pixabay

И снова огненная стихия, требующая яркости, роскоши, вызова и благородства. Львам понравится растение с насыщенной густой зеленью и крупными цветами: к примеру, китайская роза, камелия, калла, бальзамин, камелия японская, герань царская. Большинство растений красиво цветут, но требовательны к условиям содержания и нуждаются в хорошем освещении.

Дева

Драцена / Фото: Pexels

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Этот практичный знак зодиака по достоинству оценит растения, которые помимо красоты приносят реальную пользу, дают урожай, улучшают здоровье или очищают воздух. Прекрасным выбором для Дев станет лимонное дерево или хлорофитум, а также аукуба японская, роициссус ромбический, монстера, астра, филодендрон, драцена.

Весы

Орхидея / Фото: Pixabay

Весы имеют хороший вкус и прекрасное чувство стиля. Они остановят свой выбор на утонченных и элегантных комнатных растениях. Такие цветы как орхидея, гибискус, гортензия, азалия индийская шлюмбергера усеченная, мелкоцветковая хризантема, гортензия, кротон прекрасно впишутся в оформленный Весами интерьер и помогут наладить мир между партнерами.

Скорпион

Кактус / Фото: Pexels

Скорпионы не зря славятся достаточно тяжелой и непредсказуемой энергией, которая способна подавлять окружающих, в том числе и растения. Так что вам нужно подбирать цветы, которые смогут вас выдержать. Это азалия, кактусы, драцена, олеандр обыкновенный. Такие растения под стать хозяину выглядят привлекательно, но часто бывают многогранны и колючи внутри.

Стрелец

Фикус / Фото: Pexels

Активным и деятельным Стрельцам вряд ли подойдут спокойные, размеренные и слишком строгие комнатные цветы. Его растения должны развивать любознательность и стремление познавать мир. Так что нацельте свой взгляд на такую экзотику: кливия, деревца бонсай, сансевиерия, фикус. Они делают вас мудрее, помогают понимать сны и пробуждают искренние чувства.

Козерог

Толстянка / Фото: Pexels

Земной знак Козерога предпочитает не слишком притязательные, но при этом долгоживущие растения. Лучший выбор для вас: юкка, фикус, драцена душистая, толстянка серебристая, а также азалия. Эти комнатные друзья развивают энтузиазм, помогает сосредоточиться на главном, оценить свои силы, призывают к порядку и организованности.

Водолей

Кротон / Фото: Pexels

Водолеи – это любители всего необычного и оригинального. Они могут предпочесть цветы, которые призывают к поиску нового, помогают найти нетрадиционные методы решения, а также сохранить здоровье. Обратите внимание на кротон, маранту или абутилон, комнатный клен, пуансеттию прекраснейшую. Они будут прекрасно себя чувствовать рядом с Водолеем.

Рыбы

Азалия / Фото: Pexels

Водному знаку зодиака Рыб подойдут красивые цветущие растения с приятным ароматом, радующие не только взор, но и обоняние. Такие, например, как орхидея, гиацинт, азалия, а также магнолия, лилия, душистая герань. Растения этого одухотворенного знака помогают отвлечься от бытовых проблем и найти в жизни духовные цели.

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