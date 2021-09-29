Колоть ли ребенку антибиотики при ангине – ответил доктор Комаровский

Колоть ребенку антибиотики при ангине нужно только в редких случаях, которые определяет врач / Фото: Коллаж: Сегодня

С наступлением холодов у многих родителей прибавилось проблем. Часто взрослые жалуются на ангину у ребенка. Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" рассказал, как ее лечить.

Как именно проявляется ангина, это инфекция?

По словам Евгения Комаровского, родители готовы назвать ангиной любое покраснение внутри горла у ребенка. Конечно же, сразу возникает вопрос: "При ангине нужно полоскать горло или обязательно колоть антибиотики?". Врач-педиатр высшей категории объяснил, что ангина – это острая бактериальная инфекция, которая в большинстве случаев вызвана бактерией стрептококк.

Стрептококк вызывает острое гнойное воспаление миндалин, и оно в обязательном порядке должно лечиться антибиотиками, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Потому что стрептококковая инфекция, которая не лечится антибиотиками, очень часто дает тяжелейшие осложнения на сердце, суставы и т.д"

Реклама

По словам кандидата медицинских наук, ангина, которую родители лечат полосканиями – это прямой путь к инвалидности!

Так колоть антибиотики при ангине или нет?

Евгений Комаровский развеял миф о том, что при ангине нужно именно колоть антибиотики.

Есть специальные детские лекарственные формы, которые не колют детям, а принимаются исключительно внутрь, – объяснил врач-педиатр высшей категории. – Например, в виде сладких сиропов, суспензий или капель.

Реклама

По словам ведущего рубрики "Запитай у Комаровського", если ребенок в сознании, он может проглотить еду, то его никогда и ни при каких обстоятельствах не лечат внутримышечными уколами антибиотиков.

Если же он настолько тяжело болен, что его жизнь под угрозой, ребенок получает антибиотики внутривенно. Во всех остальных ситуациях – внутрь.

Если вашего ребенка лечат внутримышечными инъекциями антибиотиков, срочно ищите другого врача", – посоветовал Евгений Комаровский.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также ранее мы писали, когда принимать противовирусные препараты.