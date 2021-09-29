Чи колоти дитині антибіотики при ангіні – відповів лікар Комаровський

Колоти дитині антибіотики при ангіні потрібно тільки в рідкісних випадках, які визначає лікар / Фото: Колаж: Сьогодні

З настанням холодів у багатьох батьків додалося проблем. Часто дорослі скаржаться на ангіну у дитини . ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" розповів, як її лікувати.

Як саме проявляється ангіна, це інфекція?

За словами Євгена Комаровського, батьки готові назвати ангіною будь почервоніння всередині горла у дитини. Звичайно ж, відразу виникає питання: "При ангіні потрібно полоскати горло або обов'язково колоти антибіотики?". Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що ангіна – це гостра бактерійна інфекція, яка в більшості випадків викликана бактерією стрептокок.

Стрептокок викликає гостре гнійне запалення мигдалин, і воно в обов'язковому порядку повинно лікуватися антибіотиками, – сказав ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Тому що стрептококова інфекція, яка не лікується антибіотиками, дуже часто дає важкі ускладнення на серце, суглоби і т.д "

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За словами кандидата медичних наук, ангіна, яку батьки лікують полосканнями – це прямий шлях до інвалідності!

Так колоти антибіотики при ангіні чи ні?

Євген Комаровський розвіяв міф про те, що при ангіні потрібно саме колоти антибіотики.

Є спеціальні дитячі лікарські форми, що не колють дітям, а приймаються виключно всередину, – пояснив лікар-педіатр вищої категорії. – Наприклад, у вигляді солодких сиропів, суспензій або крапель.

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За словами провідного рубрики "Запитай у Комаровського", якщо дитина у свідомості, вона може проковтнути їжу, то її ніколи і ні за яких обставин не лікують внутрім'язовими уколами антибіотиків.

Якщо ж дитина настільки важко хвора, що їїжиття під загрозою , вона отримує антибіотики внутрішньовенно. У всіх інших ситуаціях – всередину.

Якщо вашу дитину лікують внутрім'язовими ін'єкціями антибіотиків, терміново шукайте іншого лікаря – порадив Євген Комаровський.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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