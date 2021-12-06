Туфельки с жемчугом: Тина Кароль создала коллекцию обуви для Kachorovska (фото, цена)

Тина Кароль выпустила коллекцию обуви / Фото: Коллаж: Сегодня

Тина Кароль напомнила всем женщинам, что нужно быть "самой себе праздником". Певица объединилась в коллаборации с Kachorovska и выпустила туфельки, которые не просто обувь, — а настоящее украшение для Нового года 2022, как и праздничная коллекция Ruslan Baginskiy.

На странице Тины Кароль в Instagram появилась новая публикация, которая заставила сердца женщин биться чаще. Певица поделись фотосессией в рамках рекламной кампании новых туфель с жемчугом, которые создала вместе с Kachorovska.

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Новая коллекция обуви от Тины Кароль и Kachorovska / Фото: Инстаграм

Ти пам'ятаєш, що Ти — сама собі свято? Підтверди цю аксіому і цього Нового року!

Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї! Будь найкрасивішою та зачаруй усіх, хай заздрять твоїм ніжкам!

Побачимось у черзі за @kachorovska_atelier by Tina Karol з 7 грудня.

Туфлі як прикраса.

— подписала публикацию Тина Кароль.

Новая коллекция обуви от Тины Кароль и Kachorovska / Фото: Инстаграм

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Новая коллекция обуви от Тины Кароль и Kachorovska / Фото: Инстаграм

На сайте бренда Kachorovska обувь представлена в трех моделях: босоножки с жемчугом, сабо с жемчугом, сабо с жемчугом на завязках. Цена каждой пары 5800 грн.

Новая коллекция обуви от Тины Кароль и Kachorovska / Фото: Инстаграм

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Новая коллекция обуви от Тины Кароль и Kachorovska / Фото: Инстаграм

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