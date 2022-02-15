Коктейль в ванной, вместо бокала, пожалуйста. Смотрите 5 трендовых заведений для празднования 8 Марта

"Где устроить романтический ужин на долгожданное 8 Марта?" – вопрос, который беспокоит многих. И не только мужчин, но и женщин. Особенно когда речь идет о нетипичных заведениях, которые не наскучат после 15 минут пребывания. Мы расскажем о 5 эксклюзивных заведениях столицы. Почему бы вам не устроить свидание в одном из них?

Hotpot, plz для любителей китайской еды

Устройте ужин в первой хотпотной Украине Hotpot, plz. В чем особенность заведения? В приготовлении еды, которую вам готовите не шеф, а вы сами.

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Хотпот — это китайская посуда (котел) для приготовления пищи самостоятельно, который встроен в стол. В заведении хотпоты на столах имеют 4 отдела, которые посетители наполняют разнообразными бульонами на выбор и потом готовят в них морепродукты, мясо и другое.

Гости готовят и не отвлекаются от общения с компанией. Не поход в заведение, а целое погружение в китайские традиции. Приготовление ужина на праздник 8 Марта сблизит вас с партнером.

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Цены: сет для двоих "Всего понемногу" – 1200 гривен, "Вегетарианский сет" – 475 гривен, "Грибной сет" – 255 гривен .

Где найти: на Днепровской Набережной, 21.

"Дім Великого Дива" для ценителей эффектных подач

Название заведения – это не просто слова, а реальность, которая прослеживается в подаче блюд и напитков. В "Домі Великого Дива" гости пьют коктейль из миниатюрной ванны, где плавает резиновая уточка, словно с детства. Персонал не удивляется гостям, которые приходят сюда ради фото.

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Томатный хумус подают, как блюдо за тысячи в ресторанах Мишлена. Только посмотрите на подачу! Празднование 8 Марта в заведении – это новый опыт для двоих, который вы не повторите ни в одном заведении Киева.

Цены: брускетта с прошутто и грушей – 130 гривен, салат с уткой – 155 гривен, бургер с сырным душем – 220 гривен и фисташковой тирамису – 145 гривен.

Где найти: ул. Большая Васильковская, 47.

Ресторан Ghost для любителей гастрономической кухни

Интерьер в стиле модернизм, авторская кухня и вечеринки еженедельно – микс, который нужен каждому хардворкеру после тяжелой недели. Гордость шефа – это пицца-печь, которых в мире всего четыре. И в ресторане Ghost она есть! Готовят украинскую, азиатскую, европейскую и кухню Грузии. Находится заведение рядом с "НСК Олимпийским". Устройте романтический вечер 8 Марта в историческом центре Киева.

Цены: скрембл со свежими томатами – 247 гривен, борщ – 298 гривен, коктейль "Негрони" – 220 гривен и сет морепродуктов на гриле – 2950 гривен.

Где найти: ул. Большая Васильковская, 55.

Hendrick's bar в оранжерее для романтической атмосферы

Как насчет вечера с авторскими коктейлями в историческом месте на ВДНХ? Hendrick's bar находится в оранжерее, которая открыла дверь еще в 1960 году. Придя сюда на 8 Марта со второй половинкой, вы попадете в атмосферу праздника и абстрагируетесь от обыденности. А еще вернетесь с инстаграмными фотографиями, потому что в баре панорамные окна, винтажные люстры и много растительности.

Где найти: в Оранжерее на ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1.

Ресторан Green Bar для тех, кто хочет "телепортироваться" в Индонезию

Green Bar – современный индонезийский ресторан, где не только в меню, но и в подходе к гостям ощутимы и заметны традиции страны. После ужина в заведении вы будете ассоциировать его с островом Бали. В ресторане много зелени, хелси еда и релакс-атмосфера, которую не хочется покидать. Звучит, как идеальный план на вечер 8 Марта, не правда ли?

Цены: мисо суп с угрем – 247 гривен, салат с морепродуктами с соусом – 398 гривен, чизкейк с маракуей – 199 гривен и коктейль Bali Sour – 198 гривен .

Где найти: по ул. Хорива, 1А.

Если хотите полететь на 8 Марта со второй половинкой за границу, читайте предыдущую статью о планировке отдыха в теплые края.