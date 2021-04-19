Версія українською
$ 27,98
33,53

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

19 апреля, 13:16

Ольга Козачок

Вальпургиева ночь-2021 пройдет накануне Пасхи

Когда наступит Вальпургиева ночь в 2021 году, почему этот день считается ведьминым, на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Вальпургиева ночь в 2021 году: дата знаменательной ночи

Вальпургиева ночь традиционно приходится на период с 30 апреля на 1 мая, и в 2021 году эта ночь наступит с пятницы на субботу, как раз накануне православной Пасхи.

Читайте также: Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вальпургиева ночь совпадает по дате с днем памяти католической святой уимбурнской монахини Вальбурги, по имени которой получил название праздник. Святая Вальпургия известна тем, что стала одной из первых монахинь. Также она прославилась разными чудесами. В народе Вальбургу считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.

В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших. По народному календарю это время во многих европейских странах совпадает с празднованием встречи весны с летом.

Реклама

Вальпургиева ночь: приметы

Вальпургиева ночь / Фото: Pexels

А вы в курсе, что в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов? А вот влогер-пенсионер Дед Панч в курсе. Почему водители и пешеходы бесят друг друга, и кто из них прав? Смотрите новый выпуск ютуб-шоу пенсионера-влогера.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления Именины в мае-2021: кто и когда празднует день ангела Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов Почему на Пасху говорят Христос воскрес Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники Как отдыхаем на майские праздники и Пасху-2021 в Украине Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника
церковь праздники традиции Вальпургиева ночь

Реклама