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7 питательных и вкусных блюд со стручковой и обычной фасолью

18 мая, 14:48

Ирина Маслова

Дополняйте фасоль овощами, приготовьте крем-пасту или быстрый суп

Фасоль хороша в любом виде. Обычные бобовые можно готовить как гарнир или отдельное блюдо, это еще и отличная альтернатива белку, а стручковая фасоль – это вкусно в овощных салатах, прежде всего теплых. Что приготовить из фасоли (любой), чтобы это стало вашим постоянным блюдом, узнаете ниже.

А в нашем календаре праздников мая собраны самые оригинальные идеи для подарков.

Фасолевый суп с гренками и беконом

Фото: instagram.com/kavalisha/

Ингредиенты

Для добавок

Способ приготовления

  1. Измельчить лук и морковь, обжарить на растительном масле. Влить воду, добавить картофель и фасоль. Добавить специи.
  2. Для гренок в отдельной сковороде на небольшом количестве масла прижарить рубленый чеснок и добавить черный хлеб кубиком. Так же обжарить бекон.
  3. После 40 минут кипения, добавить в суп натертый плавленый сыр и зелень.
  4. Тщательно перемешать. По желанию взбить блендером до состояния крем-супа.
  5. Подавать с зеленью, гренками и беконом.

Кесадилья с красной фасолью в барбекю

Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Обжарить курицу с солью и перцем.
  2. Измельченный лук, чеснок, кукурузу, фасоль, натертый сыр, курицу, перец халапеньо, соль соединить в миске и перемешать.
  3. На одну половину тортильи выложить 2 ст. л. начинки и накрыть второй половиной лепешки.
  4. Разогреть сковороду на сильном огне. Обжарить тортилью с обеих сторон – по полминуты с каждой стороны.

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Фасоль с курицей

Фото: instagram.com/mirrabera/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нарезать курицу и томаты на крупные кубики.
  2. В форме с высокими бортами соединить: курицу, фасоль, томаты и специи. Перемешать.
  3. Отправить в разогретую духовку при 190 градусов, готовить около 1 часа.
  4. Украсить по вкусу.

Соус-паштет

Фото: instagram.com/eda_polezno_i_vkysno/

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Срезать верхушку головки чеснока, смазать маслом и завернуть в фольгу.
  2. Запекать в разогретой до 210 градусов духовке в течение 20-25 минут. После дать остыть.⠀
  3. Смешать в блендере/кухонном комбайне фасоль, мякоть одной головки чеснока, бульон, оливковое масло.
  4. Затем добавить розмарин и вновь взбить.
  5. Приправить по вкусу солью с перцем.

Салат с фасолью, ветчиной и сухариками

Салат из фасоли с беконом и сухариками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Фасоль отварить до готовности. Бекон нарезать тонкими полосками и обжарить.
  2. Огурцы нарезать соломкой. Корн-салат промыть, обсушить. Сухарики можно купить готовые, а можно приготовить самостоятельно, посушив в духовке ломтики хлеба, и натереть их чесноком.
  3. Для заправки смешать майонез, сметану, раздавить зубчик чеснока. Добавить соль, перец. Тщательно перемешать.
  4. Соединить все ингредиенты, заправить.

Кролик с овощами в мультиварке

Кролик в мультиварке с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки.
  2. Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи.
  3. Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками.
  4. Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут.
  5. Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.

Стручковая фасоль с помидорами и кинзой

Фото: instagram.com/annacookbook2021/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Фасоль промыть и нарезать на части длиной 4–5 см и отварить в подсоленной воде в течении 15 минут.
  2. Отваренную фасоль откинуть на дуршлаг. Лук нарезать мелкими кубиками и слегка обжарить до золотистого цвета.
  3. С помидоров снять кожицу, измельчить ножом (или пропустить в блендере), добавить к обжаренному луку и, периодически помешивая, пока помидорная масса превратится в густой соус.
  4. Подготовленную фасоль соединить с помидорным соусом и тушить на медленном огне 10-15 минут.
  5. Посолить, поперчить, добавить перец чили, мелко нарезанную зелень, мелко нарубленный чеснок. Перемешать и снять с огня.
  6. Украсить зеленью.

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