Кофеин в чае и кофе – чем опасен и как не переборщить

Кофеин в чае и кофе не опасен для здоровья, если с ним не переборщить / Фото: freepik.com
Кофеин содержится не только в кофе и чае: шоколад, энергетики также содержат это вещество. Излишнее употребление именно кофеина, а не кофе или чая, как такового, может приводить к различным заболеваниям. Особенно у молодежи, пишет журнал Nutrients.
Чем полезен кофеин и почему опасен
Ученые отмечают, что мотивы чрезмерного потребления кофеина помогут понять, как с этим злоупотреблением бороться. Чаще всего пьют именно много кофе, надеясь, что из-за кофеина этот напиток поможет взбодриться.
Но если пить очень крепкий кофе, например – двойной эспрессо и потом сразу ложитесь в постель, то действительно можно не заснуть. Потому что кофеин выведется из организма не сразу, а только через несколько часов.
Сколько кофеина можно употреблять в день?
Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) дает следующие рекомендации
- взрослому человеку соответствует норма кофеина – 400 мг/сутки,
- подростку до 16 лет – не более 100 мг/сутки или по формуле 3 мг на 1 кг веса.
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