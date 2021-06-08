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Пить ли кофе без кофеина? Спойлер – нет ни одного доказательства, что он вреден

Сегодня, 18:30

Тем, кто хочет ограничить количество кофеина, или тем, у кого проблемы со сном

Кофе без кофеина - какие преимущества и чем уступает обычному
Кофе без кофеина - какие преимущества и чем уступает обычному
Фото: freepik.com

Кофе без кофеина для многих, прежде всего отчаянных ценителей, это категорически неприемлемо. Это за рамками их сознания. Но когда обычный кофе нельзя, то остается довольствоваться бескофеиновым. И, кстати, неплохой вариант и взбодриться, и получить пользу. Мы рассказывали, что можно добавить в кофе, чтобы сделать его полезней, теперь узнаем, что такое кофе без кофеина и действительно ли его нужно списывать со счетов. Нутрициолог и диетолог Вера Паламарь помогла во всем разобраться.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

Что такое кофе без кофеина?

Начнем с того, как его делают. Чтобы удалить кофеин, производители замачивают или пропаривают необжаренные кофейные зерна, используя комбинацию воды и химических веществ.

Во-первых, по вкусу и внешнему виду он похож на обычный кофе, но при этом содержит очень мало кофеина:

  • Средняя чашка кофе (200 мл) без кофеина содержит 2 мг кофеина. Однако содержание кофеина может варьироваться, в кофе некоторых производителей может содержаться до 15 мг
  • Чашка обычного кофе обычно содержит 80-100 мг кофеина
  • Зеленый и черный чай также содержат больше кофеина, чем кофе без кофеина. Чашка зеленого или черного – около 30-50 мг

Вывод: для тех, кто хочет снизить потребление кофеина, возможно, главное преимущество такого кофе – это гораздо более низкое его содержание.

Во-вторых, нет никаких доказательств того, что употребление кофе без кофеина вредно для здоровья человека, и он может даже иметь некоторые преимущества для здоровья. Вот выводы некоторых исследований:

  • Обнаружена связь между употреблением кофе без кофеина и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи наблюдали наибольшее снижение риска у людей, которые пили от двух до четырех чашек в день
  • Антиоксиданты, которые содержаться в обычном кофе и без кофеина, очень эффективны при нейтрализации свободных радикалов, что снижает окислительное повреждение и может помочь предотвратить такие заболевания, как болезни сердца, рак и диабет 2 типа
  • Помимо антиоксидантов, кофе без кофеина также содержит определенное количество некоторых питательных веществ. Одна чашка сваренного кофе без кофеина обеспечивает 2,4% рекомендуемой суточной нормы магния, 4,8% калия и 2,5% ниацина или витамина B3

Чем обычный кофе лучше кофе без кофеина

Обычный кофе быстрее ускоряет обмен веществ и сжигание жира
Обычный кофе быстрее ускоряет обмен веществ и сжигание жира
Фото: Depositphotos

Некоторые из полезных эффектов обычного кофе напрямую связаны с кофеином, поэтому кофе без кофеина здесь уступает. Вот некоторые преимущества, которые, вероятно, применимы только к обычному кофе, а не к кофе без кофеина:

  • Улучшение настроения, времени реакции, памяти и умственных функций
  • Повышенная скорость обмена веществ и сжигание жира
  • Повышенная спортивная результативность
  • Снижение риска легкой депрессии у женщин
  • Гораздо более низкий риск цирроза печени или конечной стадии поражения печени

Кому лучше все же пить кофе без кофеина?

Кофе без кофеина рекомендуется людям с проблемами со сном
Кофе без кофеина рекомендуется людям с проблемами со сном
Фото: Pixabay

Людям с определенными заболеваниями может потребоваться диета с ограничением кофеина. Сюда входят люди, которые принимают антибиотики, психотропные средства и т.д., которые могут взаимодействовать с кофеином.

Беременным и кормящим женщинам рекомендуется ограничить потребление кофеина, а также детям, подросткам и лицам, у которых есть беспокойство или проблемы со сном.

Избыток кофеина также может нарушить работу центральной нервной системы, вызвать беспокойство, проблемы с пищеварением, сердечную аритмию. Поэтому люди, которые очень чувствительны к кофеину, могут ограничить потребление обычного кофе или перейти на кофе без кофеина или чай.

Важно помнить, врачи рекомендует ограничивать потребление кофеина до 400 мг в день или около четырех-пяти чашек обычного кофе. Повышенное потребление может привести к повышению артериального давления и недосыпанию, что может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Выводы: кофе без кофеина может быть хорошей альтернативой обычному кофе для людей, чувствительных к кофеину. Беременные женщины, подростки и люди, принимающие определенные лекарства, также могут отдавать предпочтение кофе без кофеина, и это может принести пользу для здоровья.

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